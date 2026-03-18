Después de Habermas

Mi tesina de licenciatura se titula «Las tertulias de la radio: la plaza pública de la democracia» y se sostiene en dos pilares fundamentales: entrevistas personales con los principales directores de tertulias radiofónicas de finales de los 90 y el pensamiento de Jürgen Habermas.

Como él, yo también pensaba que hablar servía para algo. Bueno, lo sigo pensando. O quiero seguir pensándolo, no sé.

El filósofo alemán venía a decir, simplificándolo mucho, que una democracia no se sostiene solo con votos, leyes y separación de poderes. Para él, la democracia se sustenta, sobre todo, en la conversación en la esfera pública. En la existencia de espacios donde los ciudadanos pueden expresarse, argumentar y someter sus ideas a la crítica de los demás. Lugares donde uno puede dejarse incomodar por ideas ajenas. Donde el desacuerdo no consiste en destrozar al otro, sino en tratar de entenderlo mejor. Donde el mejor argumento debería pesar más que la frase dicha más alto o con mayor violencia.

Habermas murió el sábado. Tenía 96 años. Y veía el mundo con preocupación.

No es difícil entender por qué.

La conversación está desapareciendo.

Hoy todo está catalogado. Las compras. Los estilos de vida. La música. Las series. Las películas. La formación. Las noticias. La opinión. Las ideas. Incluso las relaciones afectivas, románticas y sexuales.

El algoritmo analiza nuestras interacciones para darnos más de lo que nos gusta, con la intención de que sigamos consumiendo.

Ya casi nada nos obliga a detenernos en lo imprevisto. Ni en una idea que incomoda, ni en una opinión contraria, ni en una obra que exige paciencia, ni en una persona que no encaja a la primera. Todo está diseñado para confirmarnos, no para cuestionarnos. Para darnos más de lo mismo, no para sacarnos de nuestra zona de confort. Para reaccionar deprisa, no para pensar mejor. Y así hemos confundido libertad con catálogo, elección con reflejo y conversación con ruido.

Poco a poco, hemos ido sustituyendo el diálogo, que exige tiempo, fricción y la posibilidad incómoda de cambiar de opinión, por un consumo rápido de estímulos, consignas y certezas a medida.

Vivimos en la civilización del fast. Fast food. Fast fashion. Fast content. Fast dating. Fast war. Todo rápido, todo inmediato, todo reemplazable. Ligero. Sin compromiso. ¡Si hasta elegimos pareja en una app como quien pide una pizza, con la misma responsabilidad afectiva que tendríamos con el repartidor!

En nuestro mundo no hay cabida para lo que nos pedía Habermas: detenerse, escuchar, argumentar, dejar que una idea ajena nos roce antes de decidir si la rechazamos. Slow thinking en un mundo cada vez más individualista e inmediato.

Las redes sociales no premian el argumento más sólido, sino el superficial, el polarizado, el que genera desacuerdo y, por lo tanto, reacción. Es decir, negocio.

La conversación se encoge y la discusión se transforma en espectáculo. No importa comprender lo que dice el otro. Hay que ganar, demostrar que tenías razón. Ya se encargará el algoritmo de demostrártelo.

Habermas hablaba de la esfera pública como un espacio en el que los ciudadanos podían someter sus ideas a la crítica de los demás y, en ese proceso, mejorar sus propios argumentos y acercarse un poco más a la verdad. Hoy, en cambio, buena parte de nuestros espacios de conversación funcionan justo al revés. Cada uno defiende lo suyo. Hemos dejado de escuchar. Ya no sentimos ni que valga la pena. Hemos perdido el hábito de pensar juntos.

Al alejarnos de lo que proponía el filósofo alemán hemos dejado de discutir para reaccionar unos contra otros.

Por eso, Habermas nos hace más falta que nunca.

Él ya no está.

Pero ojalá todavía estemos a tiempo de recuperar la conversación pública. De entender lo mucho que nos va a todos en ello.

Porque si dejamos de hablar entre nosotros, otros empezarán a hacerlo en nuestro lugar.

Porque cuando nos callamos damos alas a los que quieren imponer el silencio.