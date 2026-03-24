Política sen palabra
Houbo un tempo —non idealizado, pero si recoñecible— no que a palabra diplomática funcionaba como un exercicio de contención. Non porque evitase conflitos, senón porque facíaos previsibles. A linguaxe internacional estaba construída sobre unha ética implícita do coidado: medir o dito, calibrar o xesto, asumir que a palabra dada xeraba unha obriga. A coherencia entre discurso e acción non era unha virtude moral, senón unha condición práctica para que os pactos, os tratados e mesmo as ameazas tivesen sentido. A palabra, daquela, non era inocente, pero tampouco era gratuíta.
Ese equilibrio comezou a esfarelarse cando a política global decidiu que a linguaxe podía funcionar sen lastre. A ruptura fíxose evidente coa irrupción dun estilo presidencial nos Estados Unidos que converteu a palabra pública nun instrumento de impacto inmediato, desprovisto de continuidade e alleo á responsabilidade. A actuación do presidente norteamericano non introduciu só un cambio de ton, senón un cambio de paradigma: a palabra deixou de ser compromiso para se converter en espectáculo. O dito hoxe non precisa ser sostido mañá; abonda con que produza efecto agora.
O máis significativo non é a excentricidade inicial, senón o seu efecto contaxio. A linguaxe agresiva e exhibicionista, directa ata a grosería e insulto, está a expandirse como modelo exportable. A diplomacia, tradicionalmente asociada á prudencia, pasou a imitar a lóxica do mitin permanente. As relacións internacionais andan, sen trazas de mudanza, nunha dinámica onde a ameaza pública substitúe á negociación discreta e onde a contradición xa non se oculta, senón que se exhibe como proba de forza. A palabra, liberada de toda obriga, convértese nun xesto descarado de dominación.
A política xa non se exerce, represéntase. A consecuencia máis visible desta deriva é a erosión das normas non escritas que estruturaban as relacións internacionais. Non se trata só de incumprir acordos, senón de banalizar o propio acto de acordar. A palabra perde valor porque xa non se espera que sexa cumprida. O futuro preséntase así como un espazo de desorde permanente, onde as regras existen mentres convén e desaparecen cando estorban. A ironía é que este caos véndese como realismo político, como se a ausencia de límites fose unha forma superior de lucidez.
A palabra xa non orienta; confunde. Xa non coida; impón. Por iso, desde este recuncho galego e atlántico, a observación non é allea nin distante. A tradición política local, marcada pola negociación miúda e polo valor da palabra dada, contempla con perplexidade este escenario global onde o ruído do espectáculo substitúe ao acordo. A reflexión desde aquí non pretende ofrecer receitas, senón constatar unha evidencia: cando a linguaxe internacional renuncia ao coidado, o espazo común empobrece. A política sen palabra non é máis franca nin máis eficaz; é simplemente máis sonora.
O contraste entre o que foi tradición ou norma diplomática e o que está a acontecer deixa unha sensación incómoda de futuro incerto. De desorde global. Se a palabra xa non obriga, se o dito non compromete, o que queda non é liberdade, senón arbitrariedade. E nese escenario, a ironía convértese no único recurso para describir unha política que fala sen dicir e promete sen lembrar. Porque cando a palabra perde peso, o silencio deixa de ser prudencia e pasa a ser resignación.