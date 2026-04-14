A ferramenta da memoria
A memoria humana é unha función vital. Non só nos permite lembrar nomes, lugares ou datas: é o mecanismo que organiza a nosa identidade, que nos dá continuidade e nos permite recoñecernos como a mesma persoa ao longo do tempo. Cando falla, non perdemos só recordos: perdemos parte de nós. Esa evidencia tan humana serve tamén para pensar o que lle ocorre a un país cando deixade lembrar. Unha comunidade sen memoria é como unha persoa desorientada: vive no presente inmediato, sen raíces nin horizonte, vulnerable a que outros lle diten quen é e cara onde debe ir.
Galiza é un territorio onde a memoria sempre foi esencial. A tradición oral, os contos, as historias, os nomes da terra, os oficios herdados… Todo iso construíu unha personalidade colectiva que non naceu en libros nin en arquivos, senón na transmisión viva das xentes. Porén esa memoria, que durante séculos funcionou como un tecido resistente, sufriu tamén silencios, cortes e borrados. E agora corre o risco de converterse nunha peza decorativa, un recordo amable pero inofensivo.
A memoria histórica, a democrática, é o exemplo máis evidente. Non se trata só de lembrar a represión ou o exilio, senón de comprender como esas feridas condicionaron a nosa cultura cívica. Un país que non recoñece o sufrimento das súas xentes nin o valor das súas resistencias constrúese sobre un baleiro moral. A memoria non é vinganza nin nostalxia: é responsabilidade e saber social.
Tamén está a memoria laboral, esa que se esvae coa
demolición dunha fábrica conserveira ou coa desaparición dunha carpintería de ribeira. Cada oficio perdido leva consigo unha forma de entender o mundo, unha ética profesional, unha comunidade de traballo. A desindustrialización non é só un proceso económico: é unha amputación cultural. Recuperar esa memoria non significa idealizar o pasado, senón aprender del para non repetir erros e para imaxinar modelos produtivos máis xustos.
A memoria migrante é outra columna vertebral. Durante décadas, Galiza sostívose grazas ás remesas e ao esforzo de quen marchou. Hoxe, unha nova diáspora da mocidade repite, con outras formas, aquel ciclo. Integrar esa memoria —a dor da marcha, pero tamén a creatividade e as redes que xera— é fundamental para pensar políticas de retorno e para construír un país aberto ao mundo.
E que dicir da memoria das mulleres, tantas veces agochada, fóra do foco de visión pública. Foron elas quen mantiveron vivo o rural, quen transmitiron a lingua,
quen sostiveron a economía doméstica e comunitaria. Sen a súa memoria, o relato de Galiza queda incompleto, inxusto e deformado.
Sen esquecer a memoria ambiental do territorio xa sufriu incendios, contaminación e destrución de ríos. Lembranza como guía dunha transición ecolóxica que non repita vellos patróns de explotación.
A memoria, en definitiva, non é un museo nin un ritual. É unha ferramenta de futuro. Un país que lembra é un país que pode decidir quen quere ser. Galiza precisa esa memoria plural, crítica e viva para non camiñar ás cegas, para evitar que outros escriban o seu relato, para ser ela mesma.