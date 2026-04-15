La caída de los intocables

Lo primero que se me vino a la mente al saber que Viktor Orbán había perdido las elecciones en Hungría fue un nombre: Baltar. El padre, supongo, virrey de la Auria. Bueno, y el hijo, señor de todos los aurienses.

La verdad es que el paralelismo no es tan descabellado. El poder, cuando se enquista, se parece mucho en todas partes: es una mezcla de clientelismo, miedo, resignación y esa sensación espesa de que no hay nada que hacer, de que no hay alternativa, de que seguirán siempre ahí. En el peor de los casos, como en Ourense, heredando el puesto generación tras generación.

Y, de pronto, resulta que no.

Baltar padre se fue al cumplir 71 años. Había llegado el momento de retirarse, dijo. Y Baltar hijo cayó por un radar. Qué cosa más provincianamente perfecta: el sistema invulnerable, descabezado por una multa de tráfico. Algo parecido a lo que ocurría en Los intocables de Eliot Ness.

En Ourense, sinceramente, no han cambiado demasiado las cosas. No se puede hablar de un antes y un después. También es cierto que es complicado mirar y ver algo, porque Gonzalo Pérez Jácome lo inunda todo.

Y, ojo, que Jácome no es una anomalía: es una consecuencia. Un producto de ese ecosistema en el que la política deja de ser gestión para convertirse en espectáculo. En exabrupto, incluso. Porque el populismo no nace en el vacío: crece sobre terreno abonado. Y el suelo, en este caso, llevaba décadas preparándose.

Jácome no es Baltar. Pero sin Baltar, Jácome no sería. Es su hijo político. No por ideología, aquí eso es casi decorado, sino por método. Por esa manera de entender el poder como algo personal, arbitrario y doméstico.

Es lo mismo que vemos hoy en medio mundo: líderes que sustituyen el contenido por el ruido, la gestión por el gesto, la política por la performance. Ahí están Donald Trump, Giorgia Meloni, Javier Milei o Jair Bolsonaro. Distintos contextos, misma lógica: simplificar, polarizar, exagerar… Sacar partido.

También estaba Orbán. Pero ha perdido. Y eso, en estos tiempos, emociona. Porque una espera que en Hungría sí pueda romperse la inercia.

Leo las causas de la derrota de Orbán y encuentro las de siempre: economía que no despega, inflación, servicios públicos deteriorados, aislamiento internacional, hartazgo…

Pero no puedo dejar de preguntarme si una parte de la culpa no será también de Trump. De Trump siendo Trump. Tan excesivo, tan grosero, tan obsceno, tan entregado a esa representación mesiánica que ya no se molesta ni en simular decoro. Publicando imágenes de sí mismo como si fuera Cristo,

amenazando a civilizaciones enteras, insultando al Papa, actuando como si gobernar fuese una combinación de delirio imperial y tertulia enloquecida durante el prime time.

Quizá, solo quizá, Trump esté tan entregado a ese exceso que esté haciendo algo útil: desnudar el modelo. Su gran aportación histórica podría ser involuntaria: al exagerar tanto el personaje, al embrutecer tanto la política, al confundirse con Cristo un día, con César o Nerón al siguiente y con el cuñado más insoportable del planeta el resto de la semana consigue que el populismo deje de parecer una rebelión y empiece a oler como lo que casi siempre ha sido: ego, sensación de impunidad, propaganda y poder sin freno.

El populismo solo funciona mientras conserva algo de disfraz. Mientras puede fingir que viene a limpiar, a regenerar, a devolver la voz al pueblo, a enfrentarse a una élite corrupta. Pero cuando el líder se entrega del todo al narcisismo, al capricho y a la fanfarronería, el decorado se cae. Ya no parece un salvador. Parece lo que es: un señor con demasiado poder, sin pudor y sin límites.

Es posible que me haya levantado optimista, pero creo que cuando el espectáculo se alarga demasiado, deja de entretener. Cuando el ruido es constante, deja de impactar.

Baltar parecía eterno. Orbán también.

Y ya ves.

A veces los sistemas no caen por grandes gestas, sino por algo mucho más prosaico: un radar, una factura, la inflación, el hartazgo.

Y entonces el virrey vuelve a ser solo un señor.

Y el impune descubre que también puede caer.