La Generación Z regresa a la oficina

La UE renuncia a “impulsar” el teletrabajo en el plan de choque ante la crisis consecuencia de la guerra ilegal y estúpida, y hace bien. Porque muchos jóvenes de la generación Z –los nacidos entre los años 90 y principios del 2000– están cuestionando el modelo de teletrabajo que tantas empresas han adoptado desde la pandemia. A diferencia de lo que podría esperarse de nativos digitales e hiperconectados, una parte importante de esta generación manifiesta una clara preferencia por el trabajo presencial, según encuestas fiables. ¿Qué hay detrás de este aparente contrasentido?

La oficina, lejos de ser vista como una estructura rígida y obsoleta, es valorada por los más jóvenes como un espacio importante para el desarrollo personal y profesional. Para esta generación Z, que se incorpora al mundo laboral, el entorno físico de trabajo representa una oportunidad para aprender de manera informal, absorber conocimientos de sus colegas más experimentados y formar redes de contacto reales. Algo que no ocurre con la misma eficacia en plataformas digitales.

La interacción cara a cara, la observación directa de dinámicas laborales, las conversaciones espontáneas en los pasillos o durante un café, muchas veces enseñan más que una formación formal. El teletrabajo, si bien ofrece flexibilidad y ahorro de tiempo en desplazamientos, tiende a aislar al trabajador, especialmente a quienes están comenzando sus carreras y aún no han consolidado su identidad profesional ni sus vínculos dentro del equipo.

Además, la oficina cumple un rol social que va más allá del trabajo en sí. La generación Z, que vivió en plena juventud el aislamiento de la pandemia, valora el contacto humano. La construcción de relaciones laborales sólidas, la posibilidad de compartir inquietudes o simplemente convivir en un mismo espacio, se perciben como fundamentales para el bienestar emocional y el sentido de pertenencia.

Esto no significa que la generación Z rechace el teletrabajo. De hecho, aprecian los modelos híbridos, que les permiten equilibrar la vida personal y profesional, pero dejan claro que, para ellos, la “virtualidad” total no es la panacea. Buscan espacios donde puedan aprender, conectar y crecer no solo como profesionales, sino también como personas.

Las empresas que quieran atraer y retener talento joven deben tener en cuenta estas nuevas expectativas. Ya no basta con ofrecer un salario competitivo o beneficios digitales: se trata de crear entornos humanos, donde la cultura organizacional se viva en el día a día, y donde los vínculos no se limiten a una videollamada de una hora.

El futuro del trabajo, lejos de ser exclusivamente “a distancia”, parece dirigirse hacia un equilibrio más humano y presencial. Y es, paradójicamente, la generación más digital la que nos está recordando la importancia de estar juntos.