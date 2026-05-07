Fillos da máquina

Era tan grande que non se vía. Ocupaba a sombra toda e, ao mirala, era de noite seguido. Non se vía nada. Pero, aquel amigo tiña consigo unha teima teimuda, pensaba na ciencia, miraba para as tradicións e os costumes, sacaba o bico pola galería de madeira e, ao chegar a xeada, retirábao con soltura, con toda a axilidade que podía. Non sabía moi ben quen era, opinaba, miraba, escoitaba e calaba. Segundo o seu pensar, os xéneros masculino ou feminino veñen marcados polos conceptos que a sociedade establece, marca e obriga. O seu bico retirado, xa está silenciado, escondido e retraído. 

O xénero identifica e describe os roles e conxunto de características, comportamentos, funcións e valoracións socioculturais que parecen apropiadas para cada un dos sexos nunha sociedade determinada. Así o di o dicionario da Real Academia Galega, aínda que hai quen discrepa de tal dicir. Moitos pensan que o xénero é como unha construción social, polo tanto cada sociedade pode crealo e, xa que logo, modificalo cando lle pareza oportuno ou cando o considere conveniente. E, vostedes amigas e amigos lectores, que pensan?

Aquel corpulento e grande amigo, no último congreso no que participou, estaba abstraído por un pensamento continuado e profundo. Se podemos unir unha célula reprodutora masculina con outra célula reprodutora feminina, poderemos conseguir un cigoto que se desenvolva como un embrión, nun laboratorio acondicionado e adaptado ou nunha fábrica de grandes (ou pequenas) dimensións, cunha produción aquilatada ás necesidades da sociedade á que serva.

Co apoio da tecnoloxía e da ciencia, os fabricantes serán quen de adecuar o produto ás esixencias da demanda. Naturalmente, a selección sería suficientemente selectiva para que as novas sociedades tiveran predestinado o seu futuro, en tódolos aspectos e modos.

Chegaremos a ese momento no que todo se fabrique en talleres artesanais ou en complexos espazos dirixidos, alimentados e controlados pola máquina de contar e operar con milleiros de milleiros de díxitos en poucos segundos. Faremos (farán) a xente á medida, chegaremos a onde non se sabe.

A Tía Manuela, ten o seu propio parecer: “Cómpre seguir respectando os valores e as aprendizaxes da infancia e, se é posible, mellor que non sexan fillos da máquina”.