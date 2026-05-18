Ruth Matilda Anderson, recuperada

El filántropo estadounidense Archer Milton Huntington estuvo en Galicia en 1892 y quedó tan fascinado del paisaje y el carácter de su gente que decidió estudiar este pequeño país más profundamente y envió a Ruth Matilda Anderson a realizar “la gran descubierta” de los gallegos en los años 1924 y 1925.

Antes de venir a Galicia, Anderson dedicó dos años al estudio de su cultura en el más amplio significado: histórico, etnográfico, literario y lingüístico y aprendió el idioma, convencida de que para captar el alma gallega debía comunicarse con la gente en su propia lengua.

Después, retrató la Galicia pobre, del mundo rural y urbano de los años veinte e inmortalizó el alma de sus habitantes en más de 5.000 fotografías, muchas publicadas en el libro Gallecian Provinces of Spain. Pontevedra and La Coruña, donde dejó su impronta literaria y observadora sobre las localidades que visitó y las personas con las que interactuó. Poco más se sabía de su legado hasta 2008 cuando Afundación editó el libro Unha mirada de antaño, fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia y la exposición homónima.

Trabajando en esta publicación fue donde Alba Rodríguez Saavedra descubrió la valía de la fotógrafa americana que en Gallegan Provinces of Spain relató los encantos del pueblo gallego, captó la idiosincrasia de sus habitantes y mostró su profundo conocimiento de la cultura gallega mediante citas y traducciones de Rosalía de Castro y de otros autores.

Alba Rodríguez descubrió también que, con este bagaje de fotografías, textos y traducciones, Anderson permanecía fuera del establishment cultural gallego, lo que le llevó a concluir que “nunca fue reconocida como figura relevante de nuestra cultura… a pesar de ser la mayor traductora de Rosalía del gallego al inglés hasta 1964”.

Esa “expulsión a los márgenes de la cultura” le animó a profundizar en la relación de Anderson con Galicia y fruto de su investigación es el libro “Ruth Matilda Anderson. Traductora das marxes” (Ed. Laiovento), distinguido con el “Premio Follas Novas 2026” en la categoría de ensayo e investigación.

La autora descubre los mecanismos que mantuvieron alejada de nuestro sistema cultural la monografía de referencia de Anderson, un exhaustivo análisis sustentado en documentación histórica, etnográfica y literaria. Un libro que refleja, además, mediante la cesión de la palabra a las protagonistas, la dureza de la vida de las mujeres y del rural gallego y el compromiso feminista de Rosalía y Emilia Pardo Bazán.

Brillante investigación de Alba Rodríguez Saavedra, traductora e investigadora, integrante de un grupo de investigación de la Universidad de Vigo, profesora asistente en la Universidad de Kent y profesora visitante en la Universidad de Compostela. En este trabajo recupera las aportaciones de Ruth Matilda Anderson y enriquece la cultura gallega.