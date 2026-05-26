Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Transparencia en penumbra

A escena política leva anos xogando ás agachadas cos grupos de interese, unha práctica tan vella como o poder mesmo, pero que aquí continúa envolta nunha néboa que lembra máis a un faiado esquecido ca a unha democracia madura. A socioloxía explica que toda sociedade precisa mecanismos para canalizar demandas colectivas, mais tamén lembra que cando esas canles vólvense opacas, o que medra non é a participación, senón a desconfianza.

O momento confírmao. Causas xudiciais abertas amosan que a capacidade de influír nas decisións públicas non é un fenómeno illado nin recente. Prodúcese aquí e acolá, no Goberno central e no galego, e responde a unha lóxica universal: o poder sempre busca vías para condicionar as decisións públicas. Non é unha anomalía propia. É unha dinámica estrutural que non vai desaparecer. Precisamente por iso, cómpre non negala, senón regulala e facela transparente.

Aquí seguimos instalados nunha zona gris na que os “lobbies” existen, actúan e inflúen nas decisións sen deixar rastro público, como quen entra pola porta de atrás para non manchar a alfombra. No ámbito parlamentario lévase anos prometendo orde e transparencia, pero esas promesas e compromisos seguen gardados nun caixón cheo de asuntos pendentes, mentres desde a Unión Europea advirten de que o país non pode continuar sendo excepción.

Un proxecto de lei que leva xa medio ano perdido nese mundo singular da casa dos representantes da vontade popular, como se o tempo parlamentario servise tamén para adiar o incómodo. Pretende introducir certa orde, pero faino de maneira incompleta: atende ao que ocorre diante do Executivo e deixa na penumbra o que se move nos corredores onde tamén se orienta o rumbo das normas. A ciencia política leva tempo advertindo de que o poder non se exerce só nos hemiciclos, senón tamén nos espazos informais onde se tecen alianzas, se negocian intereses e circulan influencias. Manter ese territorio fóra de control é confiar en que o decisivo siga ocorrendo sen luz nin rexistro.

A proposta inclúe rexistros, códigos éticos e sancións, mais carece dun órgano equilibrado que garanta imparcialidade. A Oficina de Conflitos de Intereses non é garante suficiente para supervisar a quen exerce presión e a quen recibe esa presión. A ausencia de axendas públicas obrigatorias mantén a cidadanía á marxe das conversas que moldean políticas que logo afectan á vida diaria.

A regulación dos grupos de interese non é unha cuestión técnica nin un asunto menor de procedemento: é unha proba de saúde democrática. Un país que non sabe quen intervén na elaboración das súas leis, con que intereses o fai e en que condicións, renuncia a comprender como se toman decisións que afectan á vida colectiva. A confianza institucional non nace das declaracións, senón de prácticas visibles, regras claras e responsabilidades verificables. Por iso cómpre abrir as ventás, airear o faiado e asumir dunha vez que a transparencia non é unha ameaza para a política, senón a condición mínima para que deixe de ser un rumor e se converta nun verdadeiro exercicio de responsabilidade pública. Sen claridade, a democracia camiña ás escuras.