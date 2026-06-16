Ha pasado el cometa papa por nuestras vidas, dejando una estela de polvo celestial y nadie ha tenido la osadía de preguntarle, ¿a cuántos años luz se encuentra la constelación del cielo? Es importante conocer el lugar exacto dónde vamos a padecer la inclemencia de la eternidad y lo regalado de su ser.

La IA afirma: «Los astrónomos no han podido asegurar que haya un espacio en el universo reservado para ese fin». Luego, tenemos que concluir que el cielo no es un espacio, sino una idea espacial del imaginario cristiano.

Quizás el humano papa tampoco alcance a dar razón de él, pese a que la promesa de cielo esté presente en la mercadotecnia de la fe a la hora de vender la gracia de Dios.

Por la naturaleza de esa gracia capaz de consolarnos por toda la eternidad, también se le debió preguntar. La IA dice al respecto: «Se refiere a la majestad, la santidad y el poder de Dios». Así expresado, parece que vamos a vivir en un estado de contemplación en torno a sus virtudes. Extensas y dinámicas han de ser para que no terminen por aburrirnos.

En fin, que se le pudo preguntar por estas y otras cuestiones, pero él no vino a ser interrogado, sino alabado en su condición de piedra de Dios. Y a mí, me embelesó su blancura sin mácula; me recordó a esos albos y esféricos cantos rodados que adornan las playas; piedras por las que siento gran devoción porque son el testimonio más cierto y poético que guardo de lo eterno y de la divinidad.