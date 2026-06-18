La Galicia inédita en una exposición con grafismo plasmado

A lo largo de mi vida profesional, realizando mi trabajo en distintas redacciones, he mantenido contacto con un número importante de fotógrafos. Formábamos unas parejas sólidas y complementadas para que el producto final, el que va dirigido al lector, tuviera la mejor de las calidades, tanto literaria como gráfica. Estas parejas se conocían cariñosamente como plumilla y gráfico. En ambos casos partimos del mismo eje común que es el trabajo periodístico.

Los fotógrafos, a los que prefiero llamarles fotoperiodistas, tienen su espacio muy bien ganado en el conjunto de la comunicación escrita y visual.

Disponen de su propia regulación, académica y profesional, y su lugar perfectamente delimitado en el conjunto de una redacción. En el pasado la gran mayoría de ellos tenían que compatibilizar su trabajo con otro relacionado con eventos sociales.

Hace algún tiempo que desde la Asociación de Periodistas de Galicia ( APG), que en el momento actual preside María Méndez, la relación entre periodistas y fotoperiodistas se ha intensificado y tiene como punta del iceberg una exposición en la que estas dos formas de concebir el periodismo son fundamentales. Se trata de la segunda edición de: “A Galicia Inédita: Unha ollada diferente do fotoxornalismo galego”.En la muestra, que se puede ver en el Colegio Fonseca de Santiago, fotógrafos y periodistas se vuelven a dar la mano para mostrar su trabajo conjunto. Unos ponen las fotografías y los otros los textos y de este modo el visitante conoce la realidad del grafismo plasmado. Lo que en términos expositivos se conoce como la simbiosis del trabajo periodístico.

En esta ocasión se han formado parejas de comunicadores –gráfico y literario–, que lo han sido de forma ocasional y que en algunos casos, como en el mío, yo no conozco al autor de la instantánea para la que redacté un pie significativo reflejando lo que se veía en la fotografía. A mi memoria vienen algunas de las parejas de profesionales que en los años 70 y 80 le dieron un gran impulso al oficio de contar historias acompañadas del mejor de los grafismos captados con amplio sentido de potenciar la información en blanco y negro. Muchos de estos compañeros ya nos han dejado pero su huella profesional sigue estando entre nosotros.

Recuerdo con mucho cariño a Manolo Novoa el gran precursor de los fotoperiodistas con el que aprendí a analizar las fotografías para poder contar lo que en ellas se podía ver. Él fue el impulsor de las instantáneas que dijeran algo sobre lo que los redactores podíamos escribir. Una formación gráfica que transmitió a sus dos hijos que siguen en activo. Recuerdo que con Novoa se formaron dos grandes periodistas gráficos. Uno de la prensa escrita, Manolo Blanco, y el otro de la televisión, Ángel de la Fuente (Cholas).

En la exposición podemos apreciar con detenimiento el trabajo de los fotoperiodistas que se encargan de documentar la realidad a través de las imágenes, y los periodistas que nos responsabilizamos de hacer la pieza informativa que acompaña la fotografía. Merece la pena visitar la muestra. A través del grafismo y el texto escrito se pueden apreciar realidades de esa Galicia Inédita