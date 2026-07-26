Dos estrellas en la pechera

Ya tenemos dos estrellas como dos soles en la pechera de la remera. De tanto leer teorías conspirativas argentinas en las redes se me están pegando los modismos porteños. Es un no parar de imaginar todo tipo de situaciones dignas de Expediente X a cada cual más surrealista, pero para eso los argentinos son unos genios. Y, amigo lector, no parecen tener fin. Las teorías Fringe no solo no terminan, sino que cada día parecen más “falopas”.

Desde que el guapísimo Ferran Torres marcó el gol de la victoria española, en este nuestro estado español andamos henchidos de gozo futbolero. Como dijo una amiga chilena, “españoles, les volaron la raya a los argentinos”. Bueno, a los argentinos y a todas las demás selecciones salvo a la de Cabo Verde, la selección de moda del Mundial junto con la de Noruega. Ambas merecieron más, pero el fútbol es cruel y no tiene piedad. Otra vez será.

Debo confesar que no las tenía todas conmigo. Entre la marrullería habitual argentina, su descaro canchero y las evidentes ayudas de las que disfrutó durante el campeonato las chances de ganar estaban en el aire. Pero nuestra selección se comportó como siempre, serios, eficaces, creando esa tela de araña pegajosa e insalvable que impide a los demás equipos desarrollar su juego y que tan buen resultado dio contra la favorita Francia. Los goles se sucedían y el árbitro, empeñado en darle emoción a la cosa, procedía a anularlos, no fuera que España le diera una paliza a los vigentes campeones y el drama nacional fuese más traumático de lo esperado. Aún así España marcó, ganó y levantó la Copa del Mundo, y ahí empezó la aventura en nuestro país hermano.

Los argentinos, empeñados en negar la realidad, en no aceptar el subcampeonato, comenzaron a inventar todo tipo de teorías a cada cual más delirante. Desde que entraron reptilianos vestidos de negro y con lentes oscura en el vestuario para hablar con Messi hasta que el balón (por lo visto ahora se dice “esférico”) estaba teledirigido por un chip que se empeñaba una y otra vez en perforar la portería de Dibu Martínez. Tampoco faltan las conspiraciones de la masonería española (vestidos de negro, por supuesto), los francotiradores que pensaban disparar a cada jugador que osara acercarse al área española o a las familias de los mismos, la magia negra, el vudú-vudú, el candomblé, la izquierda y la derecha, Infantino, la pancarta de “Malvinas argentinas”, el árbitro por ser europeo, como si en Europa hubiese una hermandad secreta de árbitros…

Desde luego, ganar Argentina no ganó, pero nos está dando una semana gloriosa de risas y entretenimiento. Entre el paseo victorioso de la selección y los viajes psicodélicos de los argentinos la diversión está asegurada.