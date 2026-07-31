La dignidad del insulto

No todos somos merecedores de un insulto, por lo que dedicárselo supone injúrialo y malbaratarlo, siendo, como es, un elemento clave en la sostenibilidad de la convivencia a la hora de aceptar la realidad política, social y laboral. Nuestro mundo está cuajado de injusticias que, fatalmente, solo encuentran castigo en el insulto. Legítima defensa de los desfavorecidos, en nuestro caso, la inmensa mayoría.

No se debería, lo sé, pero el insulto, debe estar ahí justamente para no usarlo, pero presente para cuando la indecencia gobierna nuestros días y la justicia y las instituciones no son capaces de contener las causas y a los causantes.

En estos últimos años hemos visto avanzar, entre las más refinadas formas que han de honrar la vida pública, una grosera bruma de descaro e impunidad que nos desborda y también lo hace con lindes legales, de tal modo que no queda otra que insultar. Y cuando hablo de insultar no me refiero a soliviantarnos en favor de unos o de otros, o hacer estúpidas comparaciones entre unos y otros, sino plantarse y «ciscarse» en unos y en los otros, según su culpa y en el nombre de la legítima defensa. Entiendo que se diga, “el insulto no conduce a nada”, y es cierto, pero es barato, y la corrupción tampoco lo hace y es cara. Además, el insulto nos libera y la corrupción nos constriñe y llena de ira.

Podría por eso insultar al gobierno y a su presidente, pero, no lo merecen; no así sus insultantes actos.