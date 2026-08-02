Un cinturón de boyas

Han entrado en Ceuta miles de marroquíes como si fuera un paseo playero. Ya había ocurrido algo parecido hace algún tiempo pero eran mayormente críos “buscando a Messi y a Cristiano”. Estos de ahora de críos no tienen nada, hay alguno que incluso peina canas y algún que otro trienio en este planeta. Miles de invasores cruzaron a nado a la histórica ciudad española paralizando a los habitantes y sus vidas, haciendo cerrar negocios y autoconfinarse a los propios ceutíes, alucinados viendo a los “amigables vecinos” correr como si no hubiese un mañana por las calles, algunos incluso con katanas y machetes.

España es una risa. La Constitución es papel inservible. El gobierno de vacaciones a todo lujo. Ni estado de alarma (ese es solo si te quieren meter en casa meses de forma ilegal) ni de excepción. Ni ejército. Ni fronteras. En fin, no se vislumbra nada de lo que supone ser un país occidental civilizado. Marruecos usa a su población como peones en su estrategia de guerra híbrida y aquí paz y después gloria. Nuestro guapo presi se da una vuelta por la zona cero rodeado de guardaespaldas y comitivas interminables, la gente le silba y demás, vuelve a La Mareta y nos hace un vídeo de TikTok recomendando canciones para el verano. Mientras, el sátrapa manda camiones llenos de hombres a la frontera para que entren y salgan como Pedro por su casa.

Y luego están los woke. Esos que ven a 50.000 hombres entrando en una ciudad y ponen ojos de misionero en Japón. Pobrecitos, huyen del hambre, de la guerra y del horror. En Marruecos no hay hambre (los que cruzaron estaban la mayoría bien nutridos y musculados, y corrían que se las pelaban, una pena que no usaran sus habilidades para el atletismo), no hay guerra y no hay horror. Es un país que recibe turismo y con buenas instalaciones, trabajo (están construyendo el estadio de fútbol más grande del mundo, por ejemplo) y buena comida. Por supuesto que hay pobreza, pero la muchedumbre que invadió Ceuta no lo hizo para tener una vida mejor y cruzar a Europa (algunos vinieron engañados, igual que los niños con lo de Messi y Cristiano) sino para forzar al gobierno a darles más dinero. Esa invasión propiciada por el Rey en su día del trono ha costado ya 67 muertos, para él son gente totalmente prescindible, ¿qué más le da? Y mientras, en España ya se quieren quedar con los críos de Marruecos. Es todo inexplicable. Esos niños tienen padres, lo de quedar como secuestradores de críos es otro papelón que hay que hacerse mirar.

Y si eso fuera poco, los demás países miran lo que ocurre llevándose las manos a la cabeza. Italia cierra el espacio Schengen a los españoles y con toda la razón. Pedro se enfurruña y se chiva a Von der Leyden. Y así es como nos comen todos por los pies, amigo lector. La imagen de un país que pone un cinturón de boyas para parar la invasión de un enemigo. Los ceutíes se han sentido vendidos, solos, abandonados y vulnerables, a merced de cualquier violento que quisiera okupar, agredir o robar. El caso es que los españoles nos sentimos así muchas más veces de lo necesario. Incendios, inundaciones, invasiones… parece que nos ha mirado un tuerto. Y mientras unos y otros de vacaciones, los monarcas desaparecidos, los woke llamando a los invasores “persones marronas migrantes” y los demás mirando con los ojos como platos el desfile de despropósitos que llevamos con resignación. Por lo menos somos campeones del mundo, pero de eso no se vive…