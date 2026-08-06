Pedro Sánchez, DJ ocasional, nos alegra el verano con su banda sonora preferida

A lo largo de mi vida profesional he conocido a numerosos DJ –en nuestra época se les llamaba pinchadiscos– que desde las emisoras de radio, primero y luego en las actuaciones en directo –sobre todo en la BBC: bodas, bautizos y primeras comuniones– fueron promocionando la música, desempeñando un papel fundamental en esa gran etapa musical que abarca desde el vinilo a lo digital.

Ahora en este nuevo siglo hay políticos que quieren imitar a los que se ganan la vida mezclando la música para deleite de sus seguidores o elaborando listas de éxitos con las canciones que salen al mercado. Uno de estos es Pedro Sánchez que en estos momentos tan complicados por los que atraviesa el país –más de 50.000 migrantes nos invaden cruzando los límites fronterizos desde Marruecos; citaciones en los juzgados con declaraciones como imputados de personas muy cercanas y de su máxima confianza; o los casos de corrupción, por citar los más importantes– se le ocurre la feliz idea de ofrecernos en un vídeo personal lo que él ha llamado la banda sonora para que disfrutemos con ella nuestro período vacacional que para él será, según se dice en los comunicados oficiales, de cinco semanas, cuando hay miles de españoles que no se pueden permitir ni un día de descanso o de asueto.

Dejemos a este artista musical que con sus preferencias parece que hace suyo aquel refrán popular que dice que la música amansa a las fieras… Con ello, Sánchez lo que busca es que se hable de sus gustos por las canciones del momento más que de sus carencias como responsable político al máximo nivel.

Hasta lo que se considera como la revolución digital, los DJ tuvieron que superar numerosas etapas desde que los vinilos comenzaron a sonar en las emisoras de radio y se incorporaban en las carteras de los que hacían actuaciones fuera de los estudios con las famosas mesas de mezcla y las multipistas.

De aquella etapa de los años 70 recuerdo a un compañero de emisora que era músico y locutor, Daniel Bouzo, que fue de los primeros que se compró un equipo muy especial que transformó en un estudio volante con el que recorría las mejores fiestas que se daban en Madrid. Sus primeros escarceos como DJ los hizo en Radio Popular de Ourense, donde en unión de un equipo de profesionales jóvenes, entre los que figuraban Esteban Plaza, Fernando Ramos, Carlos Cabaleiro y yo mismo, pusimos en marcha un proyecto en el que la música ocupaba la mayor parte de la programación. Todos sin quererlo fuimos pioneros en aquello de ser DJ.

Mientras que los grandes temas quedan aparcados por el paréntesis veraniego, Pedro Sánchez nos quiere poner a bailar con sus mejores ritmos del verano. Si por desgracia volvemos a tener una invasión de miles de migrantes por nuestra frontera, que por la megafonía suene su banda sonora con las mejores canciones del momento, escogidas por el mandatario para esta época veraniega. La música de ahora con ese ritmo machacón la entiende todo el mundo. No pasa lo mismo con Pedro Sánchez.