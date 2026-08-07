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Diario de Ferrol

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Miserias y bienvenidas

Los marroquíes que entraron en Ceuta perdieron un ciento de compatriotas para constatar que una vez en la ciudad sitiada y ocupada, nada había que comer y que, aunque hubiesen asaltado tiendas, industrias y casas, tras el festín, no quedaría nada, porque nada hay si no se repone y no se repone si se está fuera del sistema.

Deberíamos mostrarles no los escaparates y sí los manicomios de acogida que les brindamos con toda la hipocresía del mundo, rendida a la novedad de otra miseria, de otro vivir miserable y sin esperanza de fronteras.