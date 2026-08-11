Eclipse da madurez
A contemplación dunha eclipse sempre esperta unha fascinación colectiva: un instante breve no que a luz desaparece, a sombra avanza e o ceo muda de forma inesperada. A súa duración é efémera, limitada, case ritual. Mais no ámbito laboral existe outra eclipse, moito menos espectacular e infinitamente máis persistente: a que oculta a madurez profesional das persoas maiores de cincuenta anos. Unha eclipse duradeira, ás veces eterna, que non responde a ciclos astronómicos, senón a dinámicas discriminatorias profundamente instaladas no mercado de traballo.
Os datos da EPA confirman unha realidade repetida trimestre tras trimestre. Máis de 762.500 persoas maiores de 50 anos están desempregadas, arredor do 30% do total. E o máis grave: máis da metade leva un ano ou máis buscando traballo, nun silencio que erosiona a confianza e deteriora a autoestima. En Galiza, cunha estrutura demográfica máis avellentada, o fenómeno é aínda máis acusado: a combinación de baixa natalidade, emigración xuvenil e tecido produtivo limitado amplifica o risco de exclusión laboral das persoas de maior idade.
Este silencio prolongado ten nome: a chamada Síndrome do Teléfono Apagado. A sensación de que as oportunidades deixan de chegar, de que o mercado laboral deixa de contar cunha persoa malia acumular décadas de experiencia, coñecemento e capacidade de adaptación. Cando a procura se estende durante meses sen chamadas nin entrevistas, o teléfono deixa de ser unha ponte cara ao futuro e convértese nun símbolo de invisibilidade. É un proceso lento, pero devastador: a sombra avanza, a luz da traxectoria profesional escurece, e a eclipse instálase.
O paradoxo é evidente. O sistema reclama traballar máis anos, prolongar carreiras, atrasar a xubilación. Mais ao mesmo tempo, moitas empresas continúan aplicando filtros implícitos que penalizan a idade, como se a madurez fose un defecto e non un valor. A discriminación por idade non é un accidente: é un mecanismo estrutural que afecta á selección de persoal, á promoción interna e á percepción do talento. E non se limita ao ámbito laboral. O idadismo esténdese á saúde, á tecnoloxía, ao consumo, á cultura, á política.
É unha forma de desigualdade silenciosa que condiciona a vida das persoas maiores, tratándoas como un colectivo homoxéneo e prescindíbel, cando en realidade representan unha diversidade enorme de capacidades, saberes e proxectos.
No emprego, esta discriminación maniféstase con especial crueldade. A idade aparece nas entrevistas como barreira. Os procesos de selección favorecen á xente máis nova como sinónimo de flexibilidade, cando a evidencia mostra que a experiencia é clave para a estabilidade, a toma de decisións e a transmisión de coñecemento. O mercado laboral, en vez de aproveitar a madurez como recurso estratéxico, deixa que se apague baixo unha sombra que non debería existir.
A eclipse astronómica que agora observamos dura apenas uns minutos. A eclipse da madurez, pola contra, pode durar moitos anos. A diferenza é que a primeira é inevitable; a segunda non. Depende da sociedade, das empresas, das políticas públicas e da cultura laboral xusta que debe construírse. Porque a luz da experiencia non desaparece: só precisa que teña espazo para volver iluminar.