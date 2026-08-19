Hay que ver lo que nos gusta en este país ensanchar diferencias.

La costumbre nos viene de lejos. Ya en 1836, durante la Primera Guerra Carlista, Larra escribió: «Aquí yace media España; murió de la otra media».

Casi un siglo después, Machado remató: «Españolito que vienes / al mundo, te guarde Dios. / Una de las dos Españas / ha de helarte el corazón».

Y se lo heló a demasiados.

Hoy sigue bastando con ver un debate parlamentario o pasar un minuto en una red social para comprobar que conservamos el gusto por la trinchera. Y lo veremos bastante más a partir de ahora, que se avecina año electoral.

Por suerte, nos reímos de casi todo. Y, como sabemos lo mucho que nos gustan los bandos, hemos inventado las dos Españas de los asuntos menores: los que desayunan Cola Cao por sus grumos y los que prefieren Nesquik, que se disuelve mejor, por ejemplo. O los que ven La Revuelta y los que no faltan a su cita con El Hormiguero.

Por supuesto, en estas clasificaciones no podía faltar el verdadero asunto nacional: concebollistas versus sincebollistas. Y, para que no quepa duda de que nos lo tomamos en serio, tenemos hasta una encuesta del CIS sobre este importante asunto: el 74,9% de la población dice que la tortilla debe llevar cebolla. Solo el 18,9% elegimos la opción correcta.

Así las cosas, es lógico que, cuando llega el verano, aparezcan también dos Españas irreconciliables: los que se cogen las vacaciones en julio y los que las prefieren en agosto.

Según ObservaTUR, en 2026 agosto tiene un 36% de partidarios, frente al 33% de personas que han optado por julio para irse de vacaciones.

Tenemos un auténtico empate técnico en las urnas vacacionales.

El julista sabe que en julio hay menos gente, los días son más largos, los precios son algo más bajos y todavía se cabe en algunas playas. Pero su mayor satisfacción no consiste exactamente en marcharse. Consiste en volver. En entrar en la oficina a finales de mes moreno, descansado y con la superioridad de quien cree haber sido más listo que los demás.

Sin embargo, el agostista lo contempla con pena. Para él, julio no son vacaciones. El verano empieza en agosto, con verbenas, coches cargados hasta el techo, retenciones en las carreteras y playas con mucho ambiente. Porque el agostista nunca habla de masificación, aunque después pase las vacaciones quejándose de que está todo lleno.

Es curioso: queremos lugares animados, pero sin colas; pueblos con esencia, a los que podamos llegar en coche y en los que tengamos 5G; rincones paradisíacos sin turistas en los que, naturalmente, queremos hacernos una foto.

Las excepciones de estas Españas vacacionales son junistas y septembristas. El Grupo Mixto del verano. Representan, respectivamente, un 10 y un 17% según ObservaTUR y están convencidos de que son los únicos que han entendido cómo funciona esto. No participan en la guerra porque consideran que ya la han ganado.

Pero ambos son excepciones que confirman la regla. Y la regla es que, al menos dos siglos después, seguimos teniendo facilidad para partirnos en dos.

Por suerte, algunas de nuestras guerras solo necesitan una tortilla, un mando a distancia o una sombrilla.

El verano pasa. Julio termina. Agosto también. Y todos regresamos con una certeza: el vecino eligió mucho peor las vacaciones.

Con el voto nos pasa lo mismo. Algunos piensan que hay quien vota mal.

Quizá por eso, hace unos días el exdiputado Marcos de Quinto propuso retirar el derecho al voto a quienes cobren un subsidio de desempleo o el ingreso mínimo vital.

Comparó el sistema democrático con una comunidad de propietarios, donde quien tenga deudas puede perder temporalmente el derecho al voto.

Aunque, si el criterio era estar al corriente de pagos, los evasores fiscales también parecían buenos candidatos. Y a esos, curiosamente, no los mencionó.

Las dos Españas tienen gracia mientras discuten por tonterías y hay una sombrilla de por medio.

Pero el problema de las dos Españas nunca fue que pensaran distinto, sino lo que una estaba dispuesta a hacer con la otra.