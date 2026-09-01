A outra lúa
O pasado 12 de agosto varios millóns de persoas ergueron a vista para asistir á eclipse solar total. Durante semanas, os medios alimentaron a expectación arredor dun fenómeno extraordinario con retransmisións, análises, promocións de viaxes, campañas institucionais e iniciativas comerciais. A eclipse converteuse así nun espectáculo colectivo e global que parecía concentrar todo o interese astronómico do verán, eclipsando outros ritmos celestes igualmente dignos de atención.
Con todo, apenas quince días despois, a Lúa do Esturión apareceu no firmamento con discreción. Esta lúa chea de agosto, ligada desde hai séculos aos ciclos naturais e ás tradicións de numerosos pobos, cumpriu a súa cita coa noite sen recibir unha atención minimamente comparable. Porén, desde a perspectiva do ceo, ambos os fenómenos teñen unha relevancia semellante: son expresións fascinantes da mesma mecánica celeste e da relación entre a Terra, o Sol e a Lúa.
A diferenza non está na importancia astronómica, senón na nosa forma de mirar as cousas. Vivimos nunha cultura orientada ao excepcional, ao impacto e ao espectáculo. A economía da atención premia o que interrompe a rutina, parece irrepetible e pode converterse en tendencia. O permanente e o cotián apenas atopan espazo entre os focos: a eclipse encaixa na lóxica do acontecemento; a Lúa do Esturión de agosto, na da continuidade, que tamén merece unha mirada máis demorada.
Esta diferenza de tratamento serve como metáfora dunha realidade cotiá máis ampla. Na vida social hai eclipses e lúas cheas: acontecementos que monopolizan o debate público, ocupan titulares e concentran recursos, mentres realidades esenciais permanecen na penumbra ou na sombra. Falamos do extraordinario, pero poucas veces do que sostén silenciosamente a convivencia.
Sucede cos coidados, que só reciben atención cando unha crise os converte en noticia; coa educación, cuxo labor diario resulta menos visible que unha gran reforma; e coa cultura de base, a memoria colectiva, a biodiversidade ou o mundo rural. Son ámbitos alleos ao impacto inmediato que reclaman os mercados da información, mais deles depende boa parte da saúde social.
A política tampouco é allea a esta distribución desigual da luz. O espectacular ofrece rendementos máis rápidos que o constante: é máis sinxelo inaugurar que manter, anunciar que consolidar ou promover grandes relatos que reforzar os alicerces da vida colectiva. Así, certas cuestións quedan fóra do centro non por seren menos importantes, senón por ofreceren menor rendibilidade simbólica, económica ou electoral, malia seren decisivas para o benestar común futuro.
Quizais por iso este plenilunio de agosto mereza unha segunda lectura: non só como fenómeno astronómico, senón como recordatorio de que a importancia das cousas non sempre coincide coa súa visibilidade; de que unhas luces cegan e outras acompañan, discretas mais constantes, guiándonos cando o espectáculo xa desapareceu; e de que unha sociedade madura debe valorar non só aquilo que a sorprende, senón tamén o que, sen ruído, a sostén día tras día.
Porque o ceo non establece xerarquías entre os seus fenómenos. Somos nós quen decidimos onde apuntar os focos e que deixamos na escuridade. O foco agranda; o hábito borra silenciosamente.