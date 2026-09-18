No voy a hablar del Watergate, ni de la desvergüenza de Nixon. Tampoco de la odisea vivida por los periodistas del The Washington Post, Woodwar y Bernestein, aunque, haberlos haylos, hablo de sucios casos y de valientes periodistas. Pero no se tata de ser profundo, aunque, como dice Joyce en Poemas manzanas, «cuando uno rige su vida por el sentido común ¿cómo puede dejar de ser profundo?». Sea así en esta reflexión que nace del neurótico interrogante de saber, ¿si todos los hombres del presidente son como el presidente o es el presidente el que es como todos sus hombres? Se puede pensar, basta contemplarlos en su medio para percatarse de que cada uno es cada cual, que no hay forma de confundirlos, que ni queriendo, se pueden confundir; en cambio, yo sostengo que se confunden, tanto que no alcanzo ya a diferenciarlos con el rigor y cuidado que merecen esta suerte de desmerecidos. Puede ser porque veo al presidente y a todos sus hombres más allá de lo que se debe esperar de un hombre y sus hombres, o de unos hombres y el hombre. Puede ser eso lo que me impide distinguirlos en lo físico y en lo ético. Los veo y oigo y me parecen todos iguales, iguales y continuos como un suceso secuencial de la misma secuela. Y si el presidente cae de esa secuencia y se quiebra, saldrán todos a socorrerlo, y nosotros tararearemos la rima infantil, Humpty Dumpty, «ni todos los caballos ni todos los hombres del rey pudieron a Humpty recomponer».