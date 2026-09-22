A seca das fontes
Entramos no outono formal, o que no calendario comeza arredor do 21 de setembro co equinoccio, mais facémolo nun escenario alleo á imaxe tradicional desta estación. Mentres Galiza figura entre os territorios con máximas anómalas para a época, un Mediterráneo excesivamente quente alimenta choivas torrenciais máis destrutivas. E, malia todo, o refrán galego demostra a súa capacidade de previsión certeira: “Setembro, ou seca as fontes ou leva as pontes”. Desta volta, é seca das fontes.
A escaseza de auga xa non é unha hipótese afastada nin un debate de especialistas. Condiciona o abastecemento, compromete a actividade agraria e engade dificultades ás industrias dependentes dun recurso cada vez máis escaso a par que valioso. Nun país que vén de bater récords de calor e intensidade das vagas térmicas, custa negar unha emerxencia climática de dimensión histórica.
Así e todo, o problema xa non é a falta de coñecemento. A ciencia leva décadas explicando as causas e consecuencias do acelerado cambio climático. Sábese por que soben as temperaturas, coñécese o impacto das emisións e temos tecnoloxías para transitar cara a modelos enerxéticos sostibles. O paradoxo é que a resposta política e social segue moi por detrás do necesario.
Durante demasiado tempo describimos o desastre sen explicar con forza como evitalo. A cidadanía oíu reiteradas advertencias sobre a subida do mar, o efecto dos incendios, as secas ou a perda de biodiversidade. Moitas persoas asumen o problema, pero non saben como contribuír á solución. Esa distancia entre conciencia e acción alimenta a impotencia colectiva. É a grande eiva actual.
Ao tempo, os discursos que negan as evidencias e rexeitan a ciencia medran nun ecosistema comunicativo fragmentado, onde a desinformación circula axiña e sen atopar apenas barreiras eficaces. Non só cuestionan feitos demostrados: erosionan a confianza no coñecemento, nas institucións científicas e na capacidade de actuar de maneira coordinada. Esta parálise beneficia a quen quere perpetuar un modelo económico baseado na extracción ilimitada de recursos.
Mais un relato fatalista non resolve nada, porque as sociedades mobilízanse ante os riscos, mais tamén cando enxergan alternativas. Por iso, a loita climática esixe realismo para asumir a gravidade do momento e esperanza para acordar un futuro mellor, ao tempo que a crise da biodiversidade reclama unha narrativa renovada: a desaparición de especies, a degradación dos ecosistemas e a contaminación afectan á alimentación, á saúde, á economía e á estabilidade social. A resposta non pode limitarse aos informes científicos, senón que debe incorporar a educación, a cultura, os medios, o audiovisual e canta ferramenta permita converter os datos en compromiso e acción.
O desafío da humanidade non é salvar o planeta: a Terra seguirá o seu camiño. Está en xogo o futuro da nosa forma de vivir nela. Cómpre abordar esta situación como unha prioridade política, económica e social. Non é un problema sectorial nin reservado á xente do porvir, senón unha ameaza para a nosa supervivencia colectiva tal e como a coñecemos. O tempo para actuar esgótase e xa non admite máis demoras: o reloxo climático non se detén.