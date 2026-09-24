En el tablero mundial se tambalean demasiadas piezas

Por regla general, en mis artículos los temas relacionados con la geopolítica internacional/mundial no suelen figurar de manera directa en mis reflexiones en voz alta y con papel o redes sociales de por medio. Hoy voy a hacer una excepción teniendo en cuenta que en los últimos tiempos se han precipitado las cosas debido a la proliferación de actos bélicos que bien han estallado a están a punto de hacerlo. Unas dinámicas belicistas que producen movimientos negativos de los que, queramos o no, van a depender en un futuro más próximo e inmediato los referentes relacionados con la paz que todos anhelamos.

Como si de una brújula se tratarse –instrumento de orientación que utiliza una aguja imantada para señalar el norte magnético de la Tierra– pretendo a modo de símil reflejar puntos cardinales que nos anuncian los problemas, las dificultades, los conflictos y las conflagraciones que se producen en distintos lugares de nuestro globo terráqueo y que están haciendo tambalear las piezas del tablero universal al que nos gustaría que en su centro pusiera la palabra PAZ. Sin ceñirnos estrictamente a los cuatro puntos cardinales me referiré por el norte a Dinamarca y Groelandia; por el este a Ucrania; por el sur a Irán y Ceuta y por el oeste –por cruzar el océano–a Venezuela aunque bastante centrada. Son piezas muy importantes en el tablero mundial que se tambalean y que mantienen falsos equilibrios como piezas del ajedrez internacional. Daré mi opinión, totalmente personal, de lo que pienso que está sucediendo en cada uno de estos rincones del Mundo.

Lo de Dinamarca, después de muchos meses amagando con que la iba a invadir, es una pieza clave para poder manejar la mayor isla del mundo y, como defensa inmediata, poder instaurar una amplia base militar que pueda mirar al resto de la Europa comunitaria y actúe como centinela de lo que pueda pasar ante las posibles veleidades de Putin y la lejana China. En Irán la guerra es por el petróleo y su distribución que está generando restricciones bélicas –con piratas incluidos–, en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del Mundo. Una guerra abierta que genera el alza tan importante que se está pagando por el bidón de petróleo que está haciendo temblar las economías más resistentes del planeta.

Algo muy parecido ocurre en Venezuela aunque aquí las dificultades mayores están en la negativa de las empresas americanas extractoras del oro negro que, pese a los millones de barriles que se les ofrecen, no ven garantías de mantener el actual régimen prendido con alfileres por parte del presidente Trump. La guerra de Ucrania que, según el mandatario ruso duraría un suspiro, está siendo un acoso bélico por ambas partes. Unos como defensa de sus tierras y los otros para usurpar terrenos, con demasiados muertos y mucha destrucción. En el horizonte no se vislumbra una solución. Se enlazan las misiones de paz, pero no se firman acuerdos que la sustente Y la UE sometiendo a restricciones al pueblo ruso pero sin conseguir nada positivo con estas medidas para que dejen de volar los drones y los misiles demoledores y finalice la invasión de las tropas rusas. Aquí la cuestión no es económica sino la propiedad de las tierras que en otro tiempo integraban la Unión Soviética.

Y dejo para el final Ceuta. Creo que la invasión fue consentida por no adoptar las medidas que frenasen un acto tremendamente vandálico e invasor en toda regla. Uno a veces piensa si en la cabeza de algún mandatario figura la entrega de Ceuta y Melilla, que son una parte importante de España, a los regidores marroquís obviando lo que sobre el tema opina la UE. La tensión no solo se aprecia sino que se siente en la ciudad autónoma y se va a seguir enquistando durante meses. El cúmulo de cuestiones negativas y adversas por parte del Gobierno de España tuvo su culmen, su cenit, en las palabras pronunciadas por Sánchez, “pregúntele a Vivas”, de un total desprecio hacia los ceutís. Y rizó el rizo cuando dijo: “Si necesitan ayuda, que la pidan”. Algo que demandó, suplicó y pidió desde el primer momento el presidente de la ciudad autónoma, fiel defensor del mando único que por el momento ejerce un ministro del Ejecutivo pero al que no se le puede adjudicar ninguna realización destacable ya que su gran bagaje son las tiendas de campaña, literas, colchones, sábanas etc., según se dice mejores que las que usan las fuerzas del Estado, que utilizan los migrantes/ invasores mantenidos a mesa y mantel.

Las noticias sobre la entrega de Ceuta, sin entregarla, a los marroquís, siguen siendo una constante. El presidente Sánchez debería desmentir estas informaciones si realmente las considera bulos del barrizal permanente en el que se mueven los políticos y sus asesores. No se puede obviar que el puerto de Ceuta es un lugar estratégico en el paso del estrecho, así como en las comunicaciones entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Y además lugar estratégico entre Europa, África y Asia.

El tablero que nos marca los epicentros y los problemas bélicos en el Mundo seguirá aumentando mientras que los organismos correspondientes, que demandan justas medidas para frenar la belicosidad que aumenta y que nos sorprende cada nuevo día, claman en el auténtico desierto...