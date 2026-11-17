50 anos de Lumieira
Son moitas as actividades da Agrupación Cultural Lumieira ás que asistín nos meus anos mozos. O Concurso Literario Infantil e Xuvenil, o Concurso Infantil de Pintura, teatro, currunchos literarios, excursións con clara vocación histórica e medioambiental, exposicións, conferencias, a lectura da Regueifa; xa me pillaron fóra de Carballo as emisións de Carballo 105, a radio que eu sinto... Para un rapaz coma min, que sentía unha enorme curiosidade e quería aprender e abrirse ao mundo, dita actividade supuxo unha oportunidade da que tirei bo proveito.
Para render homenaxe a todas as persoas que fixeron posíbel este proxecto cultural, desde os seus inicios até a actualidade, quero lembrar algunhas das actividades citadas. E comezarei, como non podía ser menos, polo Concurso Infantil de Pintura e Debuxo Luis Calvo Sanz. Encher a primavera coas cores dos sete guerreiros que viven no ceo e a ninguén fan mal, acompañado do sorriso da infancia, para dar mil oportunidades máis á lingua galega, é semente de futuro, de fantasía, de ilusión. Lumieira cumpre 50 anos este 2026; este concurso celebrou este ano a súa cuadraxésimo cuarta edición. É un dos seus sinais de identidade, no que moitos homes e mulleres que agora protagonizan a vida social, económica e cultural carballesa, botaron a andar na súa traxectoria vital cultural.
Tamén quero lembrar as diversas representacións teatrais organizadas por Lumieira evocando o momento para min máis emblemático do teatro que vin en Carballo sendo novo: a representación de “Celtas sen filtro”, da compañía Artello Teatro. Xusto cadrou que na fila na que eu estaba, ben perto, o actor Ernesto Chao “interrompeu” a representación “desde o público” querendo dar a súa opinión sobre o espectáculo. Exposta tal consideración, desde o escenario, o personaxe interpretado por Antonio Durán, “Morris”, indicoulle ao amábel membro do público que, por favor, expuxera o seu parecer un pouco máis alto, que non se escoitaba moi ben. Ante tal suxestión, Ernesto Chao, sen torcer o rego, subiuse á butaca, e no mesmo ton de voz, volveu expoñer o mesmo parecer. Emblemático “Celtas sen filtro”.
Foron varias as actividades desenvolvidas no pub Silfo, amén de moitas reunións da directiva para preparar actividades. Gardo unha lembranza moi especial do recital dado por Uxío Novoneyra, pois asistín a el e puiden, puidemos, todos e todas, gozar do seu verbo grave e firme, como os tesos cumes do seu ben querido Courel. Pero, a maiores, puiden gozar da súa conversa afábel na viaxe de Compostela a Carballo e de volta a Compostela. En canto que o poeta courelao non conducía, Xosé Lois Salvadores pediume que xestionase en Santiago o taxi e tamén acompañase a Novoneyra para lle facer máis levadía a viaxe. Que preciosa lección de humildade, que paixón, que verbo tan firme, falase da natureza e das forzas telúricas, falase da cuestión máis cotián do día a día. Grazas á Agrupación Cultural Lumieira por me/nos abrir tantas portas ao mundo dos mundos posíbeis que entre todos e todas podemos crear e deseñar facendo vida na polis, dando vida aos nosos sinais de identidade, defendendo un mundo mellor e máis xusto.