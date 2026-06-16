Ridículo mundial

“Si alguien piensa que va ser fácil, se equivoca”, dijo De la Fuente en la previa del duelo ante Cabo Verde. Sonaba al clásico “no hay rival pequeño”, pero en realidad estaba poniendo la venda antes de la herida, antes de un bochornoso 0-0. Por fútbol, ha sido un debut a la altura de los de 1982 (empate con Honduras) y 2014 (goleada ante Holanda), y en ambos Mundiales hicimos el ridículo. No hablamos de resultados, sino de sensaciones: en 2010, La Roja empezó perdiendo (0-1 ante Suiza) y acabó campeona, pero mereció golear. Ahora se nos dirá que Cabo Verde es la 67ª en el ránking FIFA y que tampoco era tan floja, que los estrenos en la Copa del Mundo siempre son difíciles y que si la abuela fuma, pero la realidad es que el ridículo ha sido mundial. Una oda al ‘pegapasismo’ ya vista en Rusia 2018 y Quatar 2022 esta vez ante una selección de un país que tiene unos 500.000 habitantes, el doble que A Coruña, y que debutaba en un Mundial.