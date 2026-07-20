Un final digno de una película

No fue sin sufrimiento. Las gestas necesitan de ese toque de épica, de parecer que uno se va a quedar en la orilla. Igual que en Johannesburgo hace 16 años, España necesitó del tiempo extra. Y no fue porque no lo intentase en los primeros 90 minutos. Todo lo contrario, el tiempo reglamentario fue un constante ir y venir de ocasiones para el combinado patrio frente a una Argentina que no es que no tirase a puerta, es que ni siquiera tiró hasta el último minuto de partido. Y en la tierra del espectáculo, los nuestros se dejaron lo mejor para el final, la guinda de una película cuyo guion parecíamos tener claro mientras la veíamos y que tuvo al VAR como el malo. Sólo nos faltaba el protagonista, el héroe cuyo nombre quedará para la historia. El encargado de poder bordar la estrella que acompañe la que nos dio Iniesta en Sudáfrica. Y fue Ferran el que hizo feliz a todo el país.