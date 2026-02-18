“Cuando las molestias digestivas dejan de ser algo puntual y forman parte del día a día, conviene consultarlo”

Clara Caínzos y Eva Anca, nutricionistas el hospital Ribera Juan Cardona

El hospital Ribera Juan Cardona amplía la agenda de atención en el servicio de nutrición con la incorporación de la especialista Clara Caínzos al equipo de la nutricionista Eva Anca.

Caínzos, que cuenta con el Grado en Nutrición y Dietética por la Universidad Católica de Ávila, tiene además el Grado de Farmacia obtenido en la Universidad de Santiago de Compostela.

Clara, ¿qué síntomas digestivos deberían hacernos pensar en pedir cita con una nutricionista?

Cuando las molestias digestivas dejan de ser algo puntual y pasan a formar parte del día a día es señal de que conviene consultarlo. Hablamos de síntomas como hinchazón abdominal recurrente, acidez, digestiones pesadas, estreñimiento o diarrea, especialmente si se asocian a cansancio, malestar general o sensación de inflamación constante.

Es habitual que lleguen a consulta personas que “comen bien” pero sienten que algo no encaja: molestias tras las comidas, sensibilidad a ciertos alimentos, o una relación cada vez más tensa con la comida por miedo a que “les siente mal”. En estos casos es donde un enfoque nutricional individualizado marca la diferencia.

¿Cuáles son las molestias digestivas que ven más a menudo en consulta?

Los pacientes que vemos en consulta, lo que más a menudo reportan son desequilibrios de la microbiota intestinal; hinchazón abdominal y gases; estreñimiento funcional; síndrome del intestino irritable; e intolerancias y sensibilidades alimentarias.

Muchas veces no hay una patología grave detrás, sino una combinación de hábitos, estrés y desajustes digestivos mantenidos en el tiempo.

¿En qué consiste el planteamiento inicial para un paciente que llega a la consulta de nutrición con problemas digestivos?

En muchos casos, el paciente con problemas digestivos no acude con un diagnóstico previo, sino con una sintomatología inespecífica. Por ello, el primer paso consiste en descartar la presencia de señales de alarma como pérdida de peso involuntaria, sangrado digestivo, anemia, dolor intenso o persistente, vómitos recurrentes, fiebre o antecedentes familiares de patología digestiva grave. En caso de que alguno de estos síntomas esté presente, es fundamental derivar a un médico para una valoración diagnóstica adecuada.

“La nutrición actual adopta un abordaje holístico que integra la salud digestiva, metabólica y emocional de la persona, y que va más allá de la simple elección de alimentos” Clara Caínzos, especialista en Nutrición del Ribera Juan Cardona

Cuando no existen señales de alarma y se trata de molestias digestivas funcionales o inespecíficas, realizamos un análisis exhaustivo del caso, comenzando por la revisión detallada de la analítica.

La analítica nos aporta información muy valiosa sobre la persona que tenemos delante y sobre los posibles procesos que están ocurriendo en su organismo. Desde la nutrición, no nos limitamos únicamente a observar los valores que se encuentran fuera de rango, sino que realizamos un abordaje integrativo, valorando el punto óptimo funcional.

Dentro de este análisis, valoramos la posible existencia de enfermedad celíaca, así como alergias, intolerancias alimentarias, la presencia de Helicobacter pylori, entre otros factores que pueden estar influyendo en la sintomatología digestiva. Todo ello se evalúa siempre de forma conjunta con la clínica del paciente.

Además, es imprescindible considerar otros aspectos como el nivel de estrés, la alimentación actual y los hábitos de sueño que pueden influir en el bienestar digestivo. De este modo, no se analiza únicamente la sintomatología, sino la persona en su conjunto, permitiendo una intervención nutricional personalizada y más eficaz.

¿Puede la alimentación influir en el estado de ánimo y en la salud mental?

Hoy sabemos que la nutrición desempeña un papel clave en la salud mental a través de mecanismos como la inflamación sistémica, el estrés oxidativo, la regulación de neurotransmisores y la modulación de la microbiota intestinal. El aumento de los trastornos mentales en los últimos años se relaciona con factores como el estrés crónico, la privación de sueño, el sedentarismo y patrones dietéticos de baja calidad nutricional.

Estados como la ansiedad, el estrés o el bajo estado de ánimo pueden asociarse a alteraciones de la microbiota, déficits nutricionales o dietas excesivamente restrictivas, perpetuando el desequilibrio. Por el contrario, una alimentación equilibrada y adaptada a cada persona constituye una herramienta fundamental para mejorar el bienestar emocional, favorecer la regulación del estrés y acompañar determinados trastornos psicológicos.

Por ello, desde la nutrición actual se adopta un abordaje holístico que integra la salud digestiva, metabólica y emocional de la persona, y que va más allá de la simple elección de alimentos.

https://www.riberasalud.com/juan-cardona/pide-tu-cita/

recepcion.cardona@riberacare.com

Teléfono: 981 312 500