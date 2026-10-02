Ray Studios: la popular clínica de borrado de tatuajes que revoluciona el sector en A Coruña

Distintas sesiones de borrado de tatuajes en una clínica de Ray Studios Cedida

Durante décadas, borrar un tatuaje ha estado asociado al arrepentimiento y eran pocos los que tomaban la decisión de eliminarlo de su piel. Hoy es tan común hacerlo como quitarlo y, sin embargo, todavía hay muchos mitos que lo rodean y una gran cantidad de personas que recurren a clínicas sin supervisión médica atraídos por sus bajos precios. En el polo opuesto se sitúa Ray Studios quien, sin renunciar a un precio competitivo, apuesta por profesionales especializados y un protocolo seguro basado en la evidencia científica que ya está triunfando en A Coruña.

Ray Studios abrió sus puertas el pasado mes de agosto en el número 34 de la calle Alfredo Vicenti, su segunda apertura en Galicia tras la de Vigo. “Consideramos que valía la pena estar aquí”, asegura Víctor de Quadras, director general de Ray Studios Iberia. Y no se equivocaban. “La acogida ha sido muy buena”, reconoce, pero su éxito no se debe a la novedad, sino a su forma de trabajar, que aporta al cliente la seguridad de saber que está en buenas manos y un precio cerrado que elimina la incertidumbre de pagar sesión a sesión.

Evidencia científica

En Ray Studios, siempre hay un médico involucrado en el proceso de eliminación del tatuaje, un enfoque diferencial respecto un enfoque diferencial respecto a otros locales. “En España no está del todo legislado y la gente acude a sitios más baratos con máquinas que a día de hoy no se considerarían seguras”, advierte Víctor de Quadras.

Distintas sesiones de borrado de tatuajes en una clínica de Ray Studios Cedida

En contraposición, Ray Studios es “el único” que, aparte del enfoque médico, lo hace de forma científica: “Estamos constantemente viendo estudios de universidades y hemos sacado productos elaborados específicamente con este fin”.

El proceso es sencillo. Una vez el cliente concierta una cita, es un médico el que se encarga de valorar la intervención: “Hay casos en los que es mejor no borrarlos por interacciones con medicamentos, por condiciones médicas o bien porque la zona sea muy sensible y pueda haber inflamación".

¿Cuánto se tarda?

El número de sesiones depende de muchas cosas. "Más que del tamaño, hay que ver la cantidad de tinta, el grosor, la profundidad, el color del tatuaje...El blanco, por ejemplo es prácticamente imposible de quitar. Al final, el láser es luz y el blanco hace que la luz rebote", explica el director de Ray Studios Iberia.

También depende del tono de la piel: "Cuanto más oscura, más difícil va a ser". Pero hay otros factores que influyen y que son menos conocidos, como el estilo de vida. De Quadras explica que esto sucede porque "quien elimina la tinta es el propio cuerpo, no el láser", con lo cual también depende de si hacemos deporte, si bebemos agua..."Hay 50.000 variables", reconoce.

Precio cerrado y financiación

¿Y qué pasa si se necesitan más sesiones de las inicialmente valoradas? En Ray Studios trabajan con un sistema de precio cerrado donde, en vez de cobrar cada sesión por separado, se elabora un presupuesto total para la eliminación completa. "Si tardamos más sesiones, corre a nuestra cuenta", afirman.

Distintas sesiones de borrado de tatuajes en una clínica de Ray Studios Cedida

Además, es posible financiarlo en cuotas para que todo el mundo se pueda permitir borrar un tatuaje. La más pequeña ronda los 30 euros.

¿Qué modas se eliminas más?

Aunque históricamente borrar un tatuaje se ha asociado al arrepentimiento, desde Ray Studios advierten de que ya no es así. Mucha gente los elimina porque ya no le gustan o incluso para realizarse otros nuevos.

El borrado se asocia más a algunas modas, como la micropigmentación de cejas y otros tipos de maquillaje permanente o los tatuajes pequeños de líena fina: "A diferencia de lo que pasaba hace 20 aaños con los tribales de trazos gordos con mucha tinta, estos son más fáciles de quitar y es más común que la gente se los borre porque la decisión ya no se percibe como algo tan permanente".

Dudas habituales

Pese a la popularización del borrado de tatuajes, De Quadras advierte de que hay muchas dudas y mitos en relación a esta técnica. Las principales están relacionadas con las quemaduras. Tal y como explica, un tratamiento bien hecho no debe quemar: "Sí que puede aparecer alguna ampolla aislada mientras el cuerpo procesa, pero no es una quemadura. Si se produce es porque se usa tecnología obsoleta o porque está mal hecho".