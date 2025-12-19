Las respuestas de José Manuel Pardo Figueiras especialistas en Urología

Dr. Jose Manuel Pardo Figueiras - Urólogo del Hospital Ribera Juan Cardona Cedida

Las respuestas de José Manuel Pardo Figueiras especialista en Urología en el Hospital Ribera Juan Cardona respondieron esta semana a las preguntas de los lectores a través de la sección Tu Especialista Responde.

¿Es normal tener ganas de orinar varias veces por la noche?

La frecuencia miccional nocturna puede verse alterada por la alimentación y la cantidad de líquido ingerido. Si hay un aumento significativo de la frecuencia urinaria y ésta interrumpe el descanso, debe ser evaluado por el médico especialista.

¿A qué edad debo empezar a revisar la próstata?

La revisión de la próstata debe empezar a los 50 años de edad en pacientes asintomáticos. Los pacientes que están en grupos de mayor riesgo (raza negra, antecedentes familiares de cáncer prostático, por ejemplo) deber realizar una evaluación más precoz entre los 40 y lo 45 años de edad.

Si tengo antecedentes familiares de piedras en los riñones, ¿puede ser hereditario?

Las litiasis renales (piedras en los riñones) pueden tener componentes hereditarios, como problemas y síndromes metabólicos. Es frecuente observar antecedentes familiares de litiasis en estos pacientes, pero también hay casos en los que no se da ningún antecedente. El componente ambiental, el estilo de vida y otros hábitos como la alimentación son factores importantes a tener en cuenta.

¿Cómo puedo prevenir infecciones urinarias frecuentes?

El hábito de vaciar de manera frecuentemente la orina, ingerir líquidos abundantes y seguir normas de higiene son el primer paso para el tratamiento de la infección urinaria recurrente.

¿Siempre aparecen síntomas cuando empieza el cáncer de próstata?

El cáncer de próstata, en estadios iniciales, no produce síntomas. De ahí la importancia de la evaluación urológica, de los chequeos y revisiones. Puede haber síntomas como el aumento de la frecuencia urinaria, chorro débil o urgencia a la hora del evacuar que son comunes a los pacientes con hiperplasia prostática y que puede coexistir con un cáncer de próstata.

¿Qué opciones hay si se tienen piedras en los riñones?

Las piedras en los riñones deben ser tratadas en algunos casos ya que puede condicionar infecciones urinarias y obstrucción de la vía urinaria que pueden llevar a la perdida de la función renal y que producen síntomas de dolor.

Se empieza con estrategias de cambio de dietas y medicación, de acuerdo al origen de la piedra. Luego se puede pasar a terapia no invasiva como la litotricia extracorpórea.

Otro recurso es la endourología para destruir las piedras (ureteroscopia, nefroscopia) donde se introducen micro endoscopios en la vía urinaria y con láser se destruyen las litiasis

¿Se puede notar un problema de salud por el color de la orina?

El color de la orina se da en función de la cantidad de líquido ingerido y de la alimentación. La presencia de sangre en orina debe ser estudiado urológicamente.

¿Qué complicaciones pueden aparecer si no se tratan los cálculos renales?

La presencia de cálculos infecciosos puede producir infección de orina recurrente al igual que alguna malformación o una vejiga neurógena, que es una disfunción del tracto urinario causada por daño en el sistema nervioso (cerebro, médula espinal, nervios) que controla la micción.

¿Qué tratamientos hay para la incontinencia urinaria?

La incontinencia urinaria femenina puede ser de esfuerzo o de urgencia, siendo distintas y de diferente abordaje y tratamiento. Se debe estudiar al paciente a través de la historia clínica, estudios diagnósticos como la urodinámica. De acuerdo al diagnóstico se procede a tratamiento médico o quirúrgico