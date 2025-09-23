Llegan a su fin en Vimianzo las obras de renovación del pavimento en el núcleo de Xora

La pavimentación en hormigón realizada en Xora contó con un presupuesto de 163.000 eurosCedida

El Concello de Vimianzo anuncia la finalización de las obras de renovación del firme en el núcleo de Xora, perteneciente a la parroquia de Treos.

La actuación enmarcada en la pasada anualidad del Plan Único de la Diputación Provincial de A Coruña permitió mejorar el firme de la carretera principal, lo que redundó en más seguridad para peatones y conductores.

La inversión ascendió a 163.242 euros y consistió en una pavimentación en hormigón, aunque en determinadas zonas también se recurrió a losas de granito.

En el proyecto se incluyó asimismo la instalación de una red de recogida de aguas pluviales y la preinstalación para el saneamiento de aguas residuales, a fin de evitar futuras roturas de pavimento cuando se acometan las obras de saneamiento definitivo del citado núcleo de Treos.

El concejal de Obras, Miguel Ángel Pérez, destacó que se trata de una intervención “moi solicitada polos veciños e veciñas do lugar, que agora poden gozar dunha estrada moito máis segura e funcional”.

También anunció la intención del ejecutivo local de “seguir mellorando, pouco a pouco, as infraestruturas das nosas parroquias”

La Diputación mejora la seguridad viaria en Cances de Vila

La Diputación de A Coruña está acometiendo, dentro del plan anual de mantenimiento y conservación de la red viaria provincial, obras de mejora de la seguridad peatonal en la localidad carballesa de Cances de Vila.

La actuación consiste en el acondicionamiento de un tramo de 150 metros de cuneta transitable, dando así respuesta a la demanda de los vecinos.

El regidor carballés, Evencio Ferrero, y los concejales de Servizos e Mobilidade, Miguel Vales y Juan Seoane, supervisaron el estado de los trabajos