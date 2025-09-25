Vimianzo pone en marcha un plan para combatir la soledad

Un momento de la presentación del programa ayer en el Concello de VimianzoCedida

El Concello de Vimianzo dio a conocer este jueves los detalles de su programa 'Conectando corazóns’, una iniciativa social pionera destinada a combatir la soledad no deseada y el aislamiento social en el municipio.

El encargado de presentar la iniciativa fue el propio coordinador de la misma, Sergio Trillo, que estuvo acompañado por la alcaldesa, Mónica Rodríguez, y por miembros del equipo de Benestar Social, encabezado por la concejala responsable del área, María José Pose, y la CEO de Xeal, María Couto, toda vez que la puesta en marcha del ambicioso programa va a ser posible gracias a la colaboración de la empresa de ferroaleaciones.

Se trata, se apuntó durante el acto, de dar respuesta a una realidad muy presente en la sociedad: la soledad no deseada. A través de este plan se podrán detectar antes situaciones de vulnerabilidad y acompañar a las personas en su día a día.

“Es una gran oportunidad para que todos y todas podamos vivir una vida basada en la compañía, en el afecto y en el cariño”, destacó Marío José Pose.

La soledad y el aislamiento, son problemas que afectan a la salud física y mental, a la cohesión comunitaria y a la supervivencia del mundo rural.

“En Vimianzo, casi un tercio de la población supera los 65 años, con una alta dispersión geográfica que dificulta la interacción social”, comenzó explicando Sergio Trillo.

El coordinador de ‘Conectando corazóns’ incidió también en que uno de los objetivos centrales es el de reforzar los lazos sociales y crear redes de apoyo “que permitan reconstruir el tejido social de nuestras parroquias”.

Para ello se trabajará en la identificación temprana de casos, en campañas de sensibilización para visibilizar el problema o en fomentar las relaciones intergeneracionales

Cuatro líneas de actuación

Trillo explicó que el programa se estructura en cuatro grandes líneas de acción principales: sensibilización, identificación, prevención y, por último, intervención.

La primera consiste en establecer una “red de antenas” que permita evaluar las necesidades puerta por puerta y crear un mapa social de personas en riesgo.

La prevención se abordará con la realización de talleres de habilidades sociales, la creación de una ‘escola de experiencia’ con saberes tradicionales y con la huerta comunitaria ‘sementes de amizade’.

Por último, la línea de actuación encaminada a la intervención se basa en la puesta en marcha de un plan de apoyo psicológico individualizado y del transporte compartido ‘Viaxamos xuntos’.