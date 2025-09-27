El pescado de la lonja de Laxe conquista Vimianzo con el reparto de casi 500 raciones

Degustación en el castillo de VimianzoCedida

El castillo de Vimianzo se convirtió este sábado en un escenario singular para disfrutar de los pescados de la lonja de Laxe. La Cofradía de Pescadores de Laxe ofreció una degustación gratuita en la que se sirvieron cerca de 500 raciones elaboradas por el cocinero Miguel Mosteiro y su equipo, con el objetivo de acercar al público la calidad, frescura y sostenibilidad de la pesca costera artesanal de Laxe.

Muchos de los asistentes habían acudido expresamente a la actividad, mientras que otros visitantes del castillo se vieron gratamente sorprendidos por la oferta gastronómica gratuita, ideada para mostrar la versatilidad de especies tan presentes en la lonja de Laxe como la raya, la merluza y el jurel.

Estos pescados se sirvieron en tres elaboraciones diferentes. Una primera opción fue la de tacos mexicanos de raya con verduritas y salsa chipotle. Una segunda propuesta consistió en merluza al vapor con crema de apio nabo y ajada gallega. La tercera opción fue jurel braseado con gnocchis y bruschetta italiana. En total, durante el evento se sirvieron 140 raciones de jurel, 160 raciones de tacos de raya y 180 raciones de merluza.

La degustación de los pescados de Laxe estuvo concebida no solo para resaltar la riqueza marinera del puerto de Laxe y su lonja, sino también para divulgar el valor de la pesca costera artesanal: una actividad que garantiza la frescura, calidad y sostenibilidad de las capturas y que mantiene a la comunidad marinera local, un pilar económico, social y cultural de la Costa da Morte.