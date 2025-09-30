Vimianzo invierte 213.000 euros en la segunda fase de humanización de la rúa Castelao
El proyecto da continuidad al que acabo de ejecutarse en mayo de este año y supondrá la total transformación de esta arteria viaria
El Concello de Vimianzo acaba de poner en marcha las obras de humanización y mejora urbana en el segundo tramo de la calle Castelao.
La intervención, que tiene un presupuesto de 213.278 euros, abarca la distancia comprendida entre la avenida de Fisterra y la calle Evaristo Martelo, en la que se mantendrá la circulación normal en el tiempo que dure la ejecución de los trabajos.
El proyecto, que da continuidad a una primera fase finalizada en mayo, tiene como objetivo transformar la calle y convertirla en un espacio más humano, accesible y pensado para el vecindario.
Para conseguirlo se procederá a la repavimentación integral de la zona, ampliando el espacio destinado a los peatones.
Además, se crearán zonas específicas de reposo, puntos de carga y descarga y se incorporará vegetación en distintos puntos.
Uno de los cambios más destacados será la modificación del eje de la calle, que pasará a ser sinuoso de manera que permita reducir la velocidad de los vehículos al acceder desde la AC-552.
Para el nuevo pavimento se empleará loseta de hormigón para el tráfico rodado, adoquín para áreas de estar o de carga y descarga y loseta de granito para los espacios peatonales, todo a la misma altura para garantizar una mayor accesibilidad.