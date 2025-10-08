Mi cuenta

Soneira

El PSdeG reclama la reforma integral del CPI de Zas

Llevará el asunto al Parlamento gallego

Redacción
08/10/2025 18:18
Aitor Bouza, Patricia Iglesias y Sheila Rial
Aitor Bouza, Patricia Iglesias y Sheila Rial
Cedida

 La portavoz del PSdeG de Zas, Sheila Rial, mantuvo una reunión en el Parlamento gallego con los diputados Patricia Iglesias y Aitor Bouza, para trasladarles las demandas educativas del CPI de Zas, después de reunirse con la Anpa del centro escolar.

 Además de entregar un informe con “todas las necesidades urgentes”, Rial solicitó al grupo parlamentario socialista que las eleven al pleno para que se tengan en cuenta en los presupuestos autonómicos. “Es hora de que Zas cuenta con partidas presupuestarias, porque hay necesidades muy grandes”, señaló Sheila Rial. 

Patricia Iglesias y Aitor Bouza anunciaron que presentarán una batería de iniciativas para tratar estos requerimientos. Iglesias lamentó que el CPI de Zas esté en “un estado lamentable”, con goteras, humedad y otros problemas que afectan directamente al alumnado. La diputada carballesa firmó que busca dar voz a esta comunidad educativa en el Parlamento reclamando “lo que es de justicia, una reforma integral digna para el CPI de Zas”. Por su parte, Sheila Rial está manteniendo contacto con las Anpas de los demás centros educativos de Zas de cara mantener encuentros a lo largo de todo el curso para llevar sus reivindicaciones al pleno y a la Consellería de Educación.

