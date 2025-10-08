Mi cuenta

Soneira

Vimianzo acogerá una de las proyecciones del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales

El 15 de octubre se podrá ver ‘Los Destellos’, de Pilar Palomero

Redacción
08/10/2025 22:24
El equipo artístico de Los Destellos
El equipo artístico de Los Destellos
Pedro Pacheco

Vimianzo será una de las 470 localidades españolas que participarán en la VIII edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales, organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para reivindicar el papel de las mujeres a través do cine. 

La programación incluye 800 proyecciones y actividades en las 17 comunidades autónomas, una en cada provincia. En Vimianzo la cita será el miércoles 15 de octubre (19 horas) con la proyección de ‘Los Destellos’, de Pilar Palomero. 

La película narra la historia de Isabel, una mujer que tras 15 años alejada de su exmarido vuelve a verlo y entonces comienzan a reavivarse resentimientos que creía superados. Desde el Concello destacan la importancia de este ciclo.

