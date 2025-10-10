El PSdeG de Zas rinde homenaje a Isabel Suárez Amado, figura clave del movimiento asociativo local

Isabel Suárez Amado Cedida

El PSdeG de Zas organiza un acto de homenaje y reconocimiento a Isabel Suárez Amado, figura clave del tejido asociativo local fallecida en 2018. El acto tendrá lugar el 18 de octubre en la Casa da Cultura de Zas, a las 18.00.

Natural de San Cremenzo de Pazos, Isabel Suárez estuvo vinculada al PSOE de Zas desde 1995, con gran implicación en la vida social y cultural. Así lo recordó este viernes Sheila Rial, portavoz socialista local, quien afirmó que el homenaje será “un acto pensado dende o cariño e o respecto, no cal se outorgará un merecido recoñecemento a unha muller que adicou a súa vida a mellorar o seu municipio”.

Para Rial, este acto “era algo que lle debiamos desde hai moito tempo e é un honor poder facelo”, contando para ello con el apoyo y la asistencia de Élida, la madre de Isabel Suárez. “Isabel era moi querida e aínda o segue sendo”, señala Rial, quien añade que su muerte dejó una gran consternación en Zas.