Siete cineastas emergentes competirán con sus cortos en gallego en los Premios Fouciño

Entrega de los Premios Fouciño en la pasada edición Raúl López Molina

Siete cineastas emergentes competirán con sus cortometrajes en gallego en los V Premios Fouciño, que se celebran entre el 23 y el 25 de octubre en Baio (Zas). En la categoría xeral participarán Luján Monteiro y Alba López con ‘A pena das troiteiras’; Cristóbal Añón con ‘Somnia’; Mateo Bouzada, con ‘Santa Compaña’; Iago Lourido, con ‘Solposto’; Antía Carreira con ‘Pupa’ y Sandra Ramilo Ramilo estrenará internacionalmente en el certamen su última pieza ‘Maltrix’.

En la categoría escolar las piezas y centros seleccionados son el IES Valadares (Vigo), con ‘Un can galego’ (Un chien galicien); el CEIP Plurilingüe San Vicenzo (Vimianzo) con ‘Coas mans baleiras’; el CEIP Cabo da Area (Laxe) con ‘Redes’; el IES Maximino Romero de Lema (Baio) con ‘Paráo, actúa!’; el CEIP Plurilingüe da Espiñeira (Aldán-Pontevedra) con ‘Coas mans baleiras’; y el IES Isidro Parga Pondal (Carballo) con ‘A verdade que calamos’.

Los galardones serán de 1.000 euros para la categoría xeral, 500 para la escolar y habrá un premio del público de 150 euros por cada categoría. El festival comienza el jueves 23 con la proyección de ‘Pura’, de Carmen Méndez, ganadora de los Mestre Mateo 2025, que será la madrina de esta edición del certamen. Después habrá un coloquio con la directora.

El viernes 24 se podrán ver cuatro cortos fuera de concurso que conectan con el concepto de diversidad: ‘Delincuente’ de Alba Domínguez y Nuria Vil; ‘O coidado’, de Miguel Canalejo; ‘Abellón’ de Fon Cortizo; y ‘La casa de la abuela’ de Ashling Ocampo. Para rematar, con cierto de la coruñesa Sofi Peries y karaoke. El 25 es el día grande con los cortos presentados y fiesta final con Antía Muíño, Ulex, 9Louro y Tonita. También se presentará la pieza ‘Un peixe é un peixe é un peixe’, de Marilar Aleixandre y Alberto Pombo, grabada en Fisterra.