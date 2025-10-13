Siete cineastas emergentes competirán con sus cortos en gallego en los Premios Fouciño

Una función en la Casa de Cultura de Vimianzo EC

La séptima edición del proyecto de intercambio cultural Camiño Escena Norte (CEN) afronta las dos últimas semanas de programación de danza, teatro y circo en Galicia. Vimianzo acogerá una de estas últimas sesiones, además de las localidades de Outes, Negreira y Ribadeo, que compañías de Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra, La Rioja y Galicia ofrecen en los seis territorios participantes en el proyecto.

La riojana El perro azul visitará este viernes 17 Negreira, la localidad que se estrena como sede de CEN este año, con su propuesta teatral para todos los públicos, ‘Globe Story’. El siguiente fin de semana Camiño Escena Norte volverá a la Costa da Morte.

El pasado 26 de septiembre la compañía vasca niMú llevó su ‘Pausa’ circense a Carballo, y un mes después, el viernes 25 de octubre será el turno de la cántabra El Tejo Producciones, que presentará ‘El jardín de las posibilidades’ en el auditorio municipal de Vimianzo. El cierre de esta edición correrá a cargo de la compañía asturiana ZigZag Danza, muy querida por el público gallego, con una propuesta de danza contemporánea el día 26 de octubre en Ribadeo.