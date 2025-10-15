Ricardo Vigueret lleva los 40 años de teatro al instituto de Baio

Ricardo Vigueret con alumnado del instituto durante la presentación del libro IG

Ricardo Vigueret presentó el libro ‘Badius: Historia dun grupo de teatro afeccionado (1984-2024), editado por el Concello de Zas en el IES Maximino Romero de Lema de Baio. En la obra hace un recorrido por los 40 años de vida de la agrupación, con más de 40 obras representadas, muchas de ellas con alumnado del propio centro, que incluso llevaron hasta Suiza, además de diferentes puntos de la comunidad gallega.

El Concello de Zas editó este libro como una prueba más de su apuesta por poner en valor la historia, la gente y el patrimonio de este municipio. Durante la presentación, Ricardo Vigueret también compartió anécdotas con el alumnado como miembro fundador de la agrupación.