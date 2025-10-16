Fina Paulos y Óscar Rey, entre los 10 mejores docentes de España

Fina Paulos y Óscar Rey en una imagen de archivo IG

Los profesores Fina Paulos Lareo y Óscar Manuel Rey Calo, del IES Maximino Romero de Lema de Baio (Zas) acaban de ser seleccionados como finalistas entre los diez mejores docentes de España en la convocatoria de los IX Premios Educa Abanca 2025 Mejor Docente de España, conocidos popularmente como los “Goya de la Educación”.

Fina Paulos participa en la categoría de Educación Secundaria y Bachiller, mientras que Óscar Rey concurre en la de Formación Profesional. Son los dos únicos docentes gallegos que consiguieron estar entre los diez primeros puestos en sus respectivas categorías. Los dos se mostraron muy satisfechos por el reconocimiento, con un valor especial para ellos. “Non só porque supón unha visibilidade estatal, senón porque é o alumnado do propio centro quen os nominou recoñecendo así a súa labor docente, a dedicación e a aposta pola innovación educativa que acompañan o seu quefacer diario”, manifestaron.

Además, destacaron que el haber llegado hasta aquí ya esto un éxito, al haber cientos de aspirantes de todo el país que optan al mismo reconocimiento. La gala final donde se dará a conocer el mejor docente de toda España será el 31 de enero de 2026 en Santiago de Compostela. Fina Paulos consiguió el segundo premio el pasado año en la categoría de Educación Secundaria y Bachillerato, mientras que en 2018 logró la misma distinción en el apartado de FP.

Los dos docentes son autores de los libros “Inteligencia artificial en el aula” y “Intelixencia artificial para a sociedade”. En los últimos años han logrado numerosos premios por su trabajo con las nuevas tecnologías como método de aprendizaje.