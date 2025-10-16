Mi cuenta

Soneira

Instalado en la Praza do Mercado de Camariñas el primer punto de recogida de paquetes de Correos

Habrá más instalaciones

Redacción
16/10/2025 20:41
Sandra Ínsua con el jefe del sector de Oficinas, José Manuel Costa
Sandra Ínsua con el jefe del sector de Oficinas, José Manuel Costa
Cedida

Camariñas cuenta ya con un punto de recogida de paquetes de Correos en la Praza do Mercado, un lugar alternativo a la oficina postal tradicional. Ante la reducción de horarios en las oficinas de Correos del municipio, la alcaldesa, Sandra Ínsua, solicitó la instalación de esta infraestructura, un armario automatizado con compartimentos de diversos tamaños. En las próximas semanas se instalarán más en otras localizaciones del municipio.

