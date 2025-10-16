Mi cuenta

Soneira

Los 'muíños' vuelven a cobrar vida el fin de semana en Vimianzo

Manuel Froxán Rial
16/10/2025 21:25
Sesión vermú en una pasada edición de la Muiñada
Sesión vermú en una pasada edición de la Muiñada
IG

Los ‘muíños’ vuelven a cobrar vida este fin de semana en Vimianzo con la popular Muiñada, que comienza esta noche. La actividad continuará mañana sábado con música, teatro, gastronomía y actividades populares en torno a los emblemáticos molinos del Val de Soneira. 

Esta noche en el Muíño da Agra actuará Paracetafolk, grupo de la Costa da Morte reconocido como Mejor Banda Emergente en los Premios Martín Códax da Música 2025, y Benofán Charanga, procedentes de Teo, y al rematar, foliada libre. Para festejar los diez años de Muiñada este año se amplía al viernes por primera vez.

 El programa de mañana arranca con una ruta teatral por Sanfíns, guiada por David Roget, para mostrar el patrimonio etnográfico de Cambeda. Al mediodía, la fiesta se trasladará al Muíño da Gándara para la sesión vermú con el grupo Bouba, de Tordoia, a partir de las 13.30 horas. Por la tarde, el protagonismo será para el Muíño da Agra, en el centro e la localidad, donde se abrirán los Xogos do Millo, una exposición fotográfica retrospectiva de los diez años de Muiñada y visitas teatralizadas que revivirán el antiguo oficio de los molinos.

 También habrá un obradoiro de baile, ‘Pra bailar, Carantoña’, dirigido por Pablo Castro, que enseñará pasos recogidos en la parroquia vimiancesa, y seguirá el tradicional campeonato de debullada de millo. A partir de las 19 horas habrá foliada popular en el Palco do Tarabelo. Además, se elaborarán filloas á pedra, cena tradicional, también con opción vegana, y se recuperan las papas de millo. A las 22.00 horas comienzan los conciertos de pago en el Palco da Maquía, con las formaciones Ringorrango, A Banda das Crechas y Omiri.

