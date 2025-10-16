Mesa redonda sobre emprendimiento en el instituto de Vimianzo

El próximo lunes 20 de octubre el salón de usos múltiples del el instituto Terra de Soneira de Vimianzo acogerá la mesa redonda ‘Emprendemento Modo ON’, donde se abordarán diferentes aspectos relacionados con la puesta en marcha de un negocio. Entre ellos destacan la propuesta de valor del negocio, las dificultades a las que hay que enfrentarse al emprender, las ayudas institucionales, la formación, experiencia o gestiones administrativas. Las ponencias correrán a cargo de jóvenes emprendedores de la zona, con un media de edad de 30 años.

El Concello de Vimianzo también participará en la iniciativa a través de la Axencia de Desenvolvemento Local que dirige Rosa María Sánchez Martínez. Las empresas participantes en la mesa redonda son Muebles Mavic-Moblería, Lucía Souto Micropigmentación, Bar A Fonte, Jéssica Rodríguez con el estudio de cuidado integral, La enrollada-persianas y A Furna Audiovisual. Visiby Marketing será la encargada de moderar la mesa.

La propuesta está dirigida al alumnado de FP de ciclos de Administración y Gestión del instituto IES Terra de Soneira, y alumnado de Economía y Emprendimiento de cuarto de ESO y Bachillerato. Además, la mesa redonda estará abierta al público en general que esté interesado en la propuesta.