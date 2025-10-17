Mi cuenta

Soneira

Las primeras imágenes del trabajo del baiés Alejandro Gándara, en los Premios Fouciño

Presentará ‘A costa e os castelos’, un viaje por la Costa da Morte a través de sus castillos, torres y pazos

Redacción
17/10/2025 22:45
Alejandro Gándara, en los Premios Fouciño del pasado año
Raúl López Molina

Los V Premios Fouciño, que se celebran del 23 al 25 de octubre en Baio (Zas) acogerán en primicia las primas imágenes del último trabajo del vecino Alejandro Gándara, con el título ‘A costa e os castelos’. Se trata de un viaje por la Costa da Morte a través de sus castillos, torres y pazos, explorando las historias do pasado y el presente de estos lugares para componer un relato que combina l investigación histórica con una mirada a la relación de las personas con el patrimonio. 

El creador acaba de ser seleccionado para participar en el Festival Internacional de Cine de Gijón con otra de sus obras, ‘360 Curvas’, que codirige junto a Ariadna Silva. El día 25 también se podrá ver una creación singular en el festival, ‘Un peixe é un peixe é un peixe’, de Marilar Alexandre y Alberto Pombo. 

Se trata de un creación hecha para la habitación Marea Viva del hotel Bela Fisterra, que fue grabada en la zona. El festival comienza con la proyección de ‘Pura’ el día 23, un corto de Carmen Méndez, ganadora de los Mestre Mateo este año y madrina del certamen. Al día siguiente se podrán ver los cuatro trabajos fuera de concurso, que conectan todos ellos con el concepto de diversidad. La jornada remata con música. 

