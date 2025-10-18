A Croa avanza en la gestión sostenible del monte en Camariñas para prevenir incendios

Cristina Capelán, segunda por la izquierda, con miembros de la entidad en su visita a Camariñas Cedida

La diputada de Medio Rural de la Diputación de A Coruña, Cristina Capelán, se reunió este sábado con miembros de la Asociación de Propietarios Forestales A Croa de Camariñas para interesarse por los proyectos que lleva a cabo la entidad, que trabaja en la gestión sostenible del monte para evitar los incendios. El organismo provincial apoya con 24.000 euros los planes de la entidad.

Cristina Capelán destacó la labor “exemplar desta asociación, que demostra que o asociacionismo é clave para avanzar cara unha xestión forestal sostible e coordinada, fundamental para previr os incendios e xerar novas oportunidades no rural”. La diputada provincial también subrayó compromiso de la Diputación con la “conservación do territorio, o relevo xeracional e a posta en valor do monte como motor de desenvolvemento económico e social”.

El primero de los proyectos que lleva a cabo la asociación A Croa, con el título de “Xestión comunitaria das faixas secundarias”, se centra en la coordinación de las labores de roza, desbroce y plantación de frondosas alrededor del núcleo de Camariñas, con el principal objetivo de reducir el riesgo de incendios y crear una infraestructura verde comunitaria. La Diputación apoya con 12.000 euros estas actuaciones.

La iniciativa apuesta por un modelo participativo de gobierno forestal que implica a los vecinos, a las personas propietarias —muchas de ellas residen fuera del municipio— y a las administraciones locales, fomentando la cohesión social y la participación de las mujeres y la juventud.

El segundo proyecto denominado “Xestión activa no minifundio de Camariñas para a prevención de lumes” tiene como principal objetivo promover la multifuncionalidad del monte mediante repoblaciones forestales, actuaciones silvícolas y la diversificación de aprovechamientos como el resinado y la producción micológica.

La propuesta también incluye acciones de formación y colaboración con centros educativos como la EFA Fonteboa de Coristanco, así como la elaboración de cartografía y monitorización con dron para mejorar así la planificación forestal y la defensa frente a los incendios, uno de los principales riesgos de los montes en la comunidad.