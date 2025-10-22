Mi cuenta

Diario de Ferrol

Soneira

El festival de los Premios Fouciño presenta su edición más social

El evento comienza este jueves con el acto inaugural y la proyección de 'Pura', de Carmen Méndez

Redacción
22/10/2025 21:23
El vicepresidente de la Diputación en la pasada edición de los Premios Fouciño
Raúl López Molina

La localidad de Baio (Zas) se convierte estos días en la capital del audiovisual con la quinta edición de los Premios Fouciño, que este año pone el foco en lo “social, no innovador e sempre partindo desde o carácter local e íntimo das historias que se volven universais”, tal como indican desde la organización.

 El festival de cortometrajes arranca esta tarde, con la participación de profesionales y nuevos talentos de toda la comunidad. Está organizado por el Concello de Zas y la Asociación Premios Fouciño, con la colaboración de la Diputación de A Coruña. La mayoría de las proyecciones y las actividades paralelas serán en el bajo del Edificio Plaza. En la sesión inaugural participará el alcalde, Manuel Muíño, y a continuación se proyectará el corto “Pura”, de Carmen Méndez, madrina de esta edición. También habrá un coloquio con la directora. 

Mañana a partir de las 20 horas hay una nueva sesión de cortos, que rematará con karaoke. El sábado es el día grande, con dos nuevas proyecciones, un adelanto de la nueva pieza del baiés Alejandro Gándara y música por la mañana. De tarde se podrán ver los 12 cortos presentados y rematará con un concierto. 

