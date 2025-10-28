Camariñas destina 196 euros por habitante a reforzar los Servicios Sociales municipales

Servizos Sociais de Camariñas Cedida

El Concello de Camariñas destina más de un millón de euros anuales a los Servicios Sociales municipales, lo que supone una inversión de 196 euros por habitante. El Concello señala que esta cifra refleja el esfuerzo del gobierno local por mantener una red de atención social próxima y eficaz. “Este investimento é unha mostra clara de que as persoas son o centro da nosa acción de goberno”, expresó la alcaldesa Sandra Insua, quien destacó la apuesta por unos servicios capaces de dar respuesta a las necesidades reales de los vecinos.

“Continuaremos reforzando as políticas sociais e os programas de atención, prevención e inclusión, co obxectivo de garantir o benestar e a igualdade de oportunidades”, añadió la concejala de Servizos Sociais, Begoña Tajes.

El Servizo de Axuda no Fogar (SAF) cuenta en Camariñas con un equipo profesional formado por una psicóloga, una trabajadora social, una educadora familiar, una educadora de adultos y un administrativo, encargados de ofrecer acompañamiento y apoyo continuado a las personas que lo precisan. Además, hay un servicio de asesoramiento jurídico que atiende los sábados.