El PSOE reitera que la Xunta carece de partidas para el colegio de Camariñas
Continúa el cruce de acusaciones con los populares en relación al centro educativo
La diputada socialista Patricia Iglesias Rey, insiste en que la Xunta no destina ninguna partida para obras en el colegio O Areal de Camariñas, pese al anuncio de su homóloga popular Paula Mouzo Mas. “Eu lánzolle dende aquí outro reto, porque non hai unha partida específica, con nome e apelidos, para a reforma integral do centro educativo”, afirma Iglesias Rey, al tiempo que anunció que su partido presentará una enmienda a los presupuestos de la Xunta en la que se incluirá específicamente la reforma integral del centro camariñán .
“Con nome e apelidos, a ver se o Partido Popular apoia a nosa emenda”, señala la diputada socialista. Iglesia Rey subraya que los socialistas defendieron “absolutamente sempre a necesaria reforma integral do centro, que reclamou tamén a comunidade educativa e a súa alcaldesa Sandra Ínsua” y critica que “se faga unha utilización partidista dos orzamentos da Xunta de Galicia”.
La diputada reitera que nunca le presentaron esta actuación y desconocen que exista partida para tal fin. Para la representante socialista esto supone “unha falta de respecto institucional aos partidos da oposición e un uso partidista por parte dos deputados do PP duns orzamentos públicos dos que teñen máis información privilexiada da que temos nós porque vén dada da Xunta de Galicia”.