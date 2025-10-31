La artista Belem Tajes Cedida

La artista camariñana Belem Tajes es una de las finalistas del Premio Narf, que se entregará mañana en el Salón Teatro de Santiago. Las otras dos bandas que aspiran al galardón son Marián y Vimbio. Además, en la gala actuará otro grupo con ADN de la Costa da Morte, Caamaño & Ameixeiras. Una de sus integrantes, Antía Ameixeiras, es natural de Baio (Zas).

En el evento actuarán los tres finalistas y el jurado, integrado por Daniel Salgado, Ugia Pedreira, Alberto Busto, Noa Díaz y Tomi Legido, decidirá quien es el ganador, que logrará una cuantía de 4.000 euros. El segundo clasificado se llevará 2.000 euros y el tercero, 1.500. Durante la deliberación, los asistentes podrán disfrutar de la música de Caamaño y Ameixeiras, un dúo de música folk consolidado en Galicia que también está conquistando los mercados internacionales. La gala final será presentada por el periodista Luís Pardo, y a los mandos de los efectos visuales estará el artista Iván Torres.

El concurso Fran Pérez “Narf” de música tiene como principal objetivo difundir, apoyar y promocionar los grupos y artistas musicales de las diferentes comarcas y localidades gallegas, así como recordar y difundir la figura y la obra del músico y compositor Fran Pérez “Narf”. Algunas de las bandas ganadoras de este premio son Caldo, Mounqup, Bala o Familia Caamagno, entre outras. Antes de su carrera en solitario, Belem Tajes formó parte de otros grupos, entre ellos Luar na Lubre. Los tres finalistas cuentan con una amplia carrera.