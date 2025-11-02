Los gallegos son los que más visitan el Faro Vilán de Camariñas

Vista del Faro Vilán, en Camariñas EC

Los visitantes de Faro Vilán en Camariñas, continúan siendo gallegos en su mayoría, aunque durante los meses de verano también hay una cifra elevada de turistas extranjeros y de diferentes lugares de España. Durante el mes de octubre las instalaciones recibieron un total de 1.334 personas, según los datos hecho públicos por la Asociación de Empresarios e Promoción Turística de Camariñas, que es la responsable de gestionar estas instalaciones.

Del total de visitantes, el 45% fueron de ámbito nacional, de los cuales un 43% procedía de diferentes lugares de Galicia. En total se contabilizaron 569 gallegos, siendo los coruñeses los más numerosos, con 372, que suponen el 65% del total. Le siguen los pontevedreses con 150, que representan el 26%, y a mucha distancia se encuentran los lucenses, que suponen el 5% (26 personas), y por último los ourensanos, con un 4% (21 personas).

Entre los turistas nacionales, al margen de los procedentes de tierras gallegas, destacan los madrileños, que supusieron un 16% de los totales. Les siguen los llegados desde Castilla León, las Islas Baleares y el País Vasco, con un 14% en cada uno de ellos. Los visitantes de Castilla La Mancha supusieron un 11%, mientras que los catalanes fueron un 10%.

En cuanto a los turistas que llegaron desde el extranjero, sobresalen los procedentes de Francia, que ascienden al 20%; los italianos, con un 18%; y los del Centro y Sudamérica, que representan un 15%. También se contabilizaron un 10% de portugueses durante el mes de octubre, un 9% de alemanes y un 8% procedentes de otros países como Estados Unidos y Canadá.