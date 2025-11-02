Vimianzo acoge el proyecto Eco de Sol, que combina teatro, reflexión y tradición

Virginia Barros, presidenta de Mar de Fábula IG

El Concello de Vimianzo acogerá entre los días 7 y 30 de noviembre parte de la programación de ‘Eco de Sol', un proyecto interdisciplinar que combina teatro, pensamiento crítico, saberes tradicionales e participación ciudadana para reflexionar sobre la identidad y la transformación del territorio gallego.

El programa empieza con la inauguración de la exposición “Prestige:20 anos”, que podrá visitarse en la Casa da Cultura hasta finales de mes. El mismo día habrá una “conversa” con Virginia Barros, presidenta de Mar de Fábula, y la investigadora en la Universidad de A Coruña, Lucía Paz, para hablar de asuntos como el impacto de la industria, la memoria del mar y la transición energética desde una perspectiva crítica y local.

La siguiente actividad será el ‘Vieiro de Etnomediciona’, una acción de campo guiada por la farmacéutica María Moure, el 10 de noviembre e la escuela unitaria de Carnés. A través de un recorrido sensorial y oral, se recupera el conocimiento tradicional sobre las plantas, los usos curativos y la sabiduría ancestral ligada a la tierra. Eco de Sol es una iniciativa de aAntena Teatro, con el apoyo de la Diputación coruñesa en el marco de su programa de Proyectos Singulares para a mejora social.