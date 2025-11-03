La Diputación apuesta en Vimianzo por combatir la soledad no deseada

Visita de la diputada provincial a Vimianzo este lunes Cedida

La responsables de Política Social de la Diputación de A Coruña, Mar García Vidal, conoció ayer los programas de envejecimiento activo que se llevan a cabo en el concello de Vimianzo durante una visita a la localidad. Las actividades, con el apoyo del organismo provincial, están destinadas a combatir la soledad no deseada y a mejorar el bienestar de las personas mayores.

García Vidal, acompañada de la alcaldesa, Mónica Rodríguez, y la concejala de Servicios Sociales, María José Pose, compartió una jornada con los participantes en el programa, que incluye diferentes actividades. Entre ellas destacan las denominadas ‘O baúl dos recordos’ y las ‘Olimpíadas Actívate Sénior de Xogos Tradicionais II’, con una inversión total de 7.000 euros.

En ‘O baúl dos recordos’ cada participante tiene que construir y decorar artesanalmente una caja de madera personalizada en la que guarda fotografías, objetos y recuerdos significativos de su vida. En este propuesta se combina el trabajo manual, la estimulación cognitiva y la reminiscencia emocional, fomentando la creatividad, la autoestima y el diálogo intergeneracional. Estas cajas funcionan como “diarios de memoria” y se convierten en un valioso recurso terapéutico y comunitario, en el que también se ponen en valor las experiencias vitales y la historia local.

Las ‘Olimpíadas Actívate Sénior de Xogos Tradicionais’, que llegan a su segunda edición, combinan ejercicio físico adaptado y recuperación del patrimonio lúdico gallego, según explican desde la diputación provincial. En total participan unas 165 personas mayores de 60 años de las 14 parroquias del concello, en un programa que promueve la coordinación, el trabajo en equipo y la convivencia. Las pruebas incluyen birlos, aros, llaves y “argolas” adaptadas a las capacidades de cada grupos y se complementan con sesiones de calentamiento, competición y convivencia, con la colaboración de personal municipal y voluntariado.

La media de asistencia a las Olimpiadas llegó al 90% y al 85% en el ‘Baúl dos Recordos’, siendo también muy elevada la satisfacción de los usuarios, que llega al 85%, según indican desde Concello y Diputación. Durante la visita la diputada provincial destacó el compromiso del organismo provincial con la atención a las personas mayores y la lucha contra la soledad, recordando que “o envellecemento activo é unha prioridade, porque mellora a saúde física e emocional dos nosos maiores e fortalece os lazos comunitarios nos concellos rurais”.

La alcaldesa de Vimianzo también destacó la importancia de que las personas mayores “sigan a sentirse útiles, acompañadas e activas, mantendo vivo o espírito de convivencia que caracteriza o noso concello”. Este programa de envejecimiento activo de la Diputación se lleva a cabo en 21 concellos de la provincia coruñesa, con un presupuesto total de 133.568 euros. Además de Vimianzo, en la comarca participan Cee, Cerceda y Ponteceso.